Este martes se cumplen ocho días desde que se conoció la noticia de la desaparición de Guadalupe Lucero, la pequeña de 5 años que fue vista por última vez en un barrio del sur de la Ciudad de San Luis. Si bien aún se desconocen detalles de su paradero, en las últimas horas Yamila Cialone, mamá de la menor, recibió un llamado desde un número desconocido y asegura haber escuchado a su hija.

Entre las 22 y las 23 del lunes, Yamilia recibió una llamada de un número privado y comentó que luego de un silencio escuchó a su hija. El papá de la pequeña, Eric Lucero, comentó en diálogo con Vía San Luis que su ex lo llamó por teléfono para avisarle del llamado y para advertirle que esté atento en caso de que también lo fueran a contactar a él. Por estas horas investigan el origen y el por qué de la llamada que les dio esperanzas a los papás de Guadalupe.

“Me dijo que escuchó la voz de mi hija. Después la mamá de ella, la abuela de Guada, me dijo lo mismo que la habían llamado, que se habían quedado como en silencio y después escuchó la voz de mi hija”, dijo Lucero y comentó que inmediatamente informaron del llamado a la policía.

“Me aseguró que se escuchaba mi hija, que era la voz de ella y que estaba bien. No sé qué habrá escuchado para decirme que está bien”, explicó el papá de Guadalupe.

Y resaltó que este contacto con la mujer “da indicios de que mi hija está bien y eso es algo que a uno como padre dentro de todo me deja tranquilo. Que la mamá me llame y me diga que la escuchó, me da esperanzas. Pero nosotros la queremos acá. Lo que no entiendo por qué la llamada, por qué se comunicaron con ella. Estuve toda la noche esperando si se comunicaban conmigo, pero no llamó nadie”.

Además, Lucero confirmó que están investigando el origen de unos mensajes que días atrás Yamilia Cialone recibió a su WhatsApp. Se trata de un número de teléfono de México en el que le preguntaban si era la mamá de Guadalupe y si quería a su hija viva. “¿Quieres de regreso a Guadalupe viva?”, decía el primero de los chats que llegó a las 2.16 de la madrugada.