Este jueves, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, confirmó por sus redes que la prenda encontrada en los rastrillajes de este miércoles no es la que vestía su hija el día de su desaparición. La mujer describió la noticia como “un alivio”.

“¡Buen día! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes, era una calza. Dicha prenda no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, ya que no es la calza que llevaba al momento de la desaparición.... ¡Gracias a Dios! Un alivio para la Familia”, expresó en su posteo.

Eric Lucero, ya había expresado el día de ayer su parecer respecto a esta vestimenta. Él había recibido en su vivienda a integrantes de la Fiscalía Federal y precisó que, al ver la prenda, evidentemente se trataba de una calza de nena, pero que estaba muy deteriorada. “No la pude reconocer como si fuera de Guada”, expresó a medios locales.

Sin descartar por completo que fuera de su hija, adujo que “quien tendría que dar el punto de vista es la madre de Guada, ella la vistió ese día”.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero, su hija

El descargo de Yamila Cialone contra los medios

La mamá de Guadalupe se mostró enfurecida este miércoles tras el tratamiento, sobre todo, de los medios nacionales, con la noticia de su hija. Este miércoles se habían encontrado restos óseos y prendas de vestir en un rastrillaje encabezado por la Justicia Federal y esto fue lo que dijo al respecto:

“Es increíble el circo mediático. Ni respeto por mi hija Guadalupe, ni respeto por el caso... Con tal de vender, generan un montón de puterío, de maldad. Si uno habla ya le crean una historia que no existe de atrás, y si no sale hablar ni dar notas también generan debate a tal decisión.

Desde que el primer medio que me dijo que vendría a San Luis justo la semana de los rastrillajes, que no se ni cómo se enteraron, ya sabía lo que iban a generar... Es impresionante la falta de empatía...

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero. Foto: Facebook

De los rastrillajes, es lógico que habrán huesos en el camino, ropa también. Es un predio público, usado como basural para mucha gente y como medio de camino para animales.... Coherencia, que tampoco se cerró como para que todo lo que encuentren tenga que ver específicamente con ‘Guada’, y también porque no se está trabajando con el aroma de ella.

Una sola persona tiene su aroma original y es Santiago. Lo que se está haciendo ahora en ese procedimiento del que no quise ser parte, es solo para desplazar hipótesis.

También aclaro: la búsqueda de ella nunca se paró, que lo hagan mediático ahora no significa que se reactivó. Antes también se buscaba, sin todo este teatro que se genera en el negocio de la prensa.... Y después de esto, que la prensa se vaya porque no hay más que mostrar, se seguirá buscando, como se seguirá haciendo hasta que la encontremos...

De igual manera, se agradece por querer hablar de ‘Guada’ para q se viralice, ya sea armando todo el teatro...

Aunque siendo sincera, más que agradecida estoy con la gente que todos los días se toma un tiempito para seguir publicando la foto de mi hija en sus perfiles, compartiendo, comentando, y apoyando... Ellos son los que realmente no han dejado que ‘Guada’ quedé en el olvido, porque los medios muchos abandonaron las primeras semanas y como mucho, algunos se acuerdan los 14 de cada mes.

La gente todos los días sigue su búsqueda y gracias a ellos Guada sigue presente...”, expresa su extenso descargo.