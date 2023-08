La confesión de Rodrigo tras su eliminación: “Antes de Masterchef tuve el momento más triste de mi vida”

Rodrigo Salcedo fue el último eliminado de la edición 2023 de Masterchef Argentina, que se emite por Telefé. El puntano por adopción protagonizó una emotiva despedida al revelar lo mucho que sufrió antes de ingresar a la cocina más famosa.

El bioquímico nacido en Córdoba y quien vive desde hace muchos años en San Luis, fue superado por Estefanía Herlein en la última gala de semifinal. La comunicadora será quien compita en la final contra Rodolfo Vera Calderón a partir del próximo domingo 6 de agosto a las 22.30 horas.

¿Cómo fue la despedida?

Tras revelarse que Rodrigo era quien saldría de Masterchef, el jurado lo despidió con sentidas palabras.

“Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”, comenzó Donato de Santis.

“Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento y con muchas cosas que aprendiste, así como nosotros aprendimos de vos”, continuó Damián Betular.

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, le dijo el chef Germán Martitegui ,con quien más diferencias tuvo el bioquímico.

La dolorosa revelación de Rodrigo en su despedida de Masterchef

Wanda Nara, por su parte, fue quien le pidió un abrazo final y lo reconoció no solo por su humor sino por su profesión en la etapa de pandemia en Argentina.

“Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”, expresó la conductora.

Después de escuchar a todos atentamente, Rodrigo se expresó con voz aflautada por la emoción y tristeza por dejar el programa.

“Antes de MasterChef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”, les reveló Rodrigo a todos los presentes en el estudio.

“Me hicieron muy bien todos ustedes”, finalizó el representante de San Luis, señalando a quienes estuvieron detrás de cámara, jueces, Wanda y a los otros participantes.

Rodrigo dejó su delantal para marcharse marcharse de las cocinas de Masterchef pero no sin antes de decir que “es fantástico esto para alguien como yo, es una locura, una maravilla. MasterChef fue una forma más en la que el universo me hizo saber que estoy bendecido”, aseguró Rodrigo en la entrevista.

Al pasar la puerta, el participante más querido de la audiencia se despidió a lo grande y con una enorme sonrisa en su rostro: “Soy soy Rodrigo Salcedo y esto fue Masterchef”.