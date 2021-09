Linda Ledesma es una arquera puntana que, con 22 años, forma parte del plantel de Sarmiento de Junín, equipo que milita en la Primera B y anhela con lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

// Mira también Día del Estudiante en San Luis: “No se pondrán restricciones, sean felices”

Linda es “profe” de Educación Física y juega al fútbol desde muy chica. En San Luis, jugó en GEPU, en Guerreras FC y en Juventud.

“Si bien jugué desde pequeña en el barrio con mis hermanos y mis primos, empecé en un club a los 14 años, en GEPU. Comencé jugando de lateral derecha, pero necesitaban una arquera, nadie quería ir y me metí yo. Y no salí nunca más del arco”, contó Ledesma en una charla con El Diario de la República.

En su puesto, la puntana contó que su referente es Vanina Correa (arquera de San Lorenzo y de la Selección Argentina), aunque relató que creció viendo videos de Hugo Gatti. También, a la hora de elegir sus preferidos en el puesto, sumó a Abbondanzieri y a “Trapito” Barovero.

A su vez, en la entrevista contó cuáles son sus expectativas de cara al futuro y dijo: “Anhelo ver qué tan lejos puedo llegar en lo futbolístico. Si es la Selección, mejor. Y en la vida me gustaría trabajar formando y entrenando arqueras”.

Plantel de Sarmiento 2020, al que se sumó Linda Ledesma La Deportiva

Linda fue uno de los refuerzos del equipo juninense en la última temporada. Sarmiento estuvo a tiro del ascenso la temporada pasada, pero perdió la final con Comunicaciones, y es por eso que este año no quiere dejar escapar la chance del ascenso.

“Se formó un lindo grupo. Es una linda posibilidad que se me presentó y no quise dejarla pasar. Si bien es cierto que no fue fácil dejar San Luis y empezar algo nuevo en otra ciudad, era un desafío que quería encarar y por suerte me animé”, contó la arquera que, con el gran potencial que tiene, apunta a llegar bien alto.

// Mira también Master de Barcelona: Sanyo pasó a octavos de final