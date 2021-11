Este jueves comenzó la segunda jornada de los Juegos Binacionales y el atletismo puntano logró 6 nuevas medallas para San Luis. Las chicas y chicos de la delegación local dejaron todo y consiguieron 3 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce.

Valentina Polanco fue quien consiguió los dos oros en 100 metros llanos y dos postas. La medalla plateada fue de Tomás Páez en 400 llanos y los 2 bronces corresponden a Iara Aro (100 llanos) y Ever Illesca (400 llanos).

Valentina Polanco participará del 43° Campeonato del Atletismo Sudamericano Sub-20, Lima, Perú.

Estas preseas se suman a los 2 oros y 1 plata conseguidas ayer por De Genaro (110 con vallas), Polanco (100 con vallas) y Martínez (Jabalina).

Las alegrías llegaban temprano para la delegación local, con un doblete en los 100 metros llanos. Valentina Polanco marcó el pulso de la competición con un registro de 12′08, mientras que otra puntana, Iara Aro, que paró el cronómetro en 12′67 y quedó tercera.

Valentina Polanco ya es la máxima medallista puntana. “Le agradezco a mi familia por venir a verme y a la gente que nos ve por streeming y a toda la gente que nos apoya y está atrás nuestro, de los atletas. Me pone muy contenta que Iara (Aro) haya participado de esta final y que haya mejorado su marca”, declaró ante los medios.

Iara Aro también festejó su logro: “La verdad que me sentí muy bien en la carrera, estoy conforme. No me tenía nada de confianza, yo venía para bajar marcas, pero nunca pensé en meterme en la final y que me vaya tan bien”.

Juegos Binacionales de San Luis

La segunda alegría doble fue con los 400 metros llanos masculinos, donde Tomás Páez logró su PB con 49′65 y se quedó con el segundo escalón del podio. Otro puntano, Ever Illesca, fue medalla de bronce con 50′ 05.

Postas

La expectativa se mantenía por 2 pruebas en las que había depositada mucha fe en la delegación de San Luis como era el caso de las postas 4 x 100 masculinas y femeninas.

Juegos Binacionales de San Luis

Primero fue el turno de las mujeres. Camila Quiroga, Iara Aro, Valentina Polanco y Gema Rojas, fueron las más veloces (49′25) y superaron en un final ajustadísimo que terminó resolviéndose con la tecnología. Vencieron a Mendoza (49′27), que quedó segunda.

Juegos Binacionales de San Luis

Minutos después, la posta de los varones compuesta por Tomás Villegas, Lucas Villegas, José Sánchez, 3 mercedinos, y Tomás Páez, volaron con 42′90 y pusieron mucha pista de diferencia ante los perseguidores que fueron Maule 43′48 y Córdoba 43′68.