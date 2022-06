Tania Cayuqueo, una joven de San Luis que cursaba su embarazo, se encontraba con una amiga en una plaza saludable cerca de su casa en el barrio 60 Viviendas de la ciudad capital. De repente, un hombre apareció y comenzó a agredirlas físicamente. A partir de allí comenzó su calvario.

La mujer, tras contar cómo se dieron los hechos, denunció en sus declaraciones abuso de poder por parte de la Policía de San Luis.

¿Cómo perdió su embarazo Tania?

El domingo, alrededor de la 1 de la madrugada, un hombre, sin motivo aparente, atacó y golpeó a Tania y su amiga en la plaza del barrio. Entre gritos, lograron pedir ayuda y una vecina alertó a las autoridades.

Pero cuando los efectivos llegaron las agresiones no cesaron: “Me empujó contra el patrullero y no hicieron nada en ningún momento”, explicó la mujer anonadada.

Imagen ilustrativa.

A raíz del problema, una policía le solicitó que la acompañará a la Comisaría N°38 para radicar la denuncia pertinente.

Pero, lejos de solucionar el problema, la cosa se agravó. “Cuando me subí a la camioneta, hicieron cuatro cuadras y en la Avenida Justo Daract y Río Turbio me bajaron, me hicieron arrodillar y me esposaron”, contó la mujer al medio El Chorrillero.

“Pregunté porque me hacían esto y un milico me dijo ‘cállate porque te vamos a cagar a palos nosotros allá adentro’”, añadió.

Comisaría N° 38 de San Luis. Foto: web

La odisea al llegar a la Comisaría

Tania explicó que, al llegar a la dependencia, le hicieron sacar todas sus pertenencias. Luego, a las dos horas, comenzó con un sangrado.

“Les dije que me sentía mal, que me ayudaran porque estaba perdiendo mucha sangre. Me consultó (la policía) si era mi periodo y le respondí que estaba embarazada, que estaba perdiendo a mi bebé”, contó la mujer.

Ya por la mañana la trasladaron junto a su agresor a la Jefatura Provincial para “pintarle los dedos”. Al regreso, Tania advirtió que “estaba toda manchada”.

Pero, lejos de ayudarla, las y los policías prosiguieron con malos tratos, de acuerdo a lo relatado por el mencionado medio.

Elementos para la menstruación (imagen ilustrativa).

Cayuqueo no recibió ningún tipo de producto para higiene femenina, por lo que tuvo que colocarse una media para evitar mancharse aún más.

Recién a las 20, tras 19 horas de sucedido el ataque, se presentó la ambulancia y la trasladaron a la Maternidad “Teresita Baigorria”. Allí se confirmó que había perdido a su bebé dentro de una celda de la Comisaría N°38 de San Luis.