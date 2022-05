Este jueves por la tarde noche, intentaron secuestrar a una menor de edad en inmediaciones de calle La Merced, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. La joven de 16 años, gracias a su rápida reacción, evitó ser raptada por un hombre que la quiso agarrar para meterla dentro de su camioneta.

La menor vio a una persona que se bajó de una camioneta e intentó agarrarla. Pero, en ese instante, reaccionó rápidamente y se metió dentro del local al que había ido a comprar comida para su mascota, así que pudo salvarse.

Esta camioneta, de color naranja y “muy parecida a una Eco Sport”, tal como describió el padre de la adolescente, no tenía patente y tenía vidrios polarizados.

Secuestro (Imagen ilustrativa). Foto: web

El padre de la joven declaró a Radio Popular que cuando llegó a su casa se encontró con su hija, quien le contó lo ocurrido. “La mandé a comprar alimento para animales y una camioneta se le frenó al lado y la quiso secuestrar. La quiso manotear para meterla adentro”, contó.

A su vez, la menor también declaró acerca de la horrible situación que le tocó vivir. En la entrevista, sin embargo, no quiso mostrar su rostro porque demostró estar atemorizada tras lo ocurrido.

Ella declaró que, cuando fue a comprar, “me doy cuenta que viene un auto detrás mío y siento que de la nada se frena. Yo me doy vuelta para mirar y veo que sale un hombre todo vestido de negro, no le vi la cara, a querer agarrarme”.

“En ese momento reaccioné yendo en contra de la camioneta. Mi reacción fue correr. Por suerte, no pasó nada, solo quisieron agarrarme”, añadió la menor.

Tras la horrible situación, la joven dijo estar “todavía asustada, con miedo”.