Hernán Javier Piquín, para muchos el sucesor de Julio Bocca, vuelve a presentarse en San Luis. El bailarín estará brindando 2 shows en la provincia en tributo a Queen. Estará el 12 de noviembre en la capital y el 13 en Villa Mercedes.

“El imponente show”, como lo presenta la productora Diego Sosa Manager Group, repasa temas musicales de la reconocida banda británica. Piquín y demás artistas interpretarán canciones como Under Presure, Love of My Life y Bohemian Rapsody, entre otros.

Piquín llega a San Luis y Villa Mercedes

Las entradas solo estarán a la venta en las plataformas online, según aseguró la productora. No habrá tickets físicos en ningún punto de venta.

Funciones

12 de Noviembre a las 21 horas, Sala Hugo del Carril, San Luis capital.

13 de Noviembre, también a las 21 en Molino Fénix, Villa Mercedes.

Entradas

Para comprar entradas para el show de San Luis capital podés acceder al siguiente link: https://www.passline.com/.../el-show-debe-continuar-san-luis

Link para las entradas del espectáculo de Villa Mercedes: https://www.passline.com/eventos/el-show-debe-continuar

Por otra parte, y no menos importante, la productora aseguró que el show se brindará respetando todas las medidas sanitarias que se dispongan.