Fin de semana XXL: Cómo será la atención del comercio en San Luis

San Luis se prepara para el fin de semana largo y desde la Cámara de Comercio de San Luis, analizaron cómo atenderá el comercio teniendo en cuenta que se desarrollará el Encuentro Plurinacional, en el que se espera un gran impulso comercial y económico, esperando ingresos por más de $2 mil millones en tres días.

San Luis y la atención de los comercios será clave este fin de semana largo.

Jorge Moyano, presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, anticipó que los comercios que “quieran tendrán las puertas abiertas con normalidad hasta el sábado” previo a la primera marcha del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en la ciudad capital.

El domingo permanecerá cerrado como de costumbre al igual que el lunes que es feriado por calendario nacional.

Jorge Moyano, presidente de Comercio, Industria y Producción de San Luis. Foto: La república

En tanto, Moyano remarcó que desde el sector comercial “no nos sentimos preparados en cuanto a la organización para un evento de esta envergadura y por eso trabajamos sobre la incertidumbre, el miedo y distintas circunstancias que se visibilizaron estos días y que también generaron discusiones dentro del sector”.

Y resaltó que “es muy importante para los comercios de barrio que se abastezcan más que nada los que tendrán alojamientos cercanos de los turistas”.

Comercio amigable

En cuanto a la campaña de “comercio amigable”, el comerciante destacó como “innecesario porque no creemos que sea necesario si estamos en una en una sociedad plural, no tenemos que andar estigmatizándonos de que porque yo tengo el calco, no me van a romper la vidriera y el que no lo tiene está propenso a que le rompa el vidrio, no corresponde y creo que es un acto de civilidad que tenemos que darnos en conjunto de uno y del otro lado”.

Estás serán las modificaciones en los recorridos en San Luis

El fin de semana largo traerá aparejado modificaciones en el recorrido del transporte interurbano dentro de la ciudad de San Luis

Será únicamente durante los días 8, 9 y 10 de octubre en los servicios que conectan con La Punta y el Circuito Serrano.

En el marco del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, la Secretaría de Transporte dispuso modificaciones en los recorridos habituales de las unidades del servicio interurbano durante el fin de semana largo.

Dichas variaciones, se llevarán a cabo sólo dentro de la ciudad de San Luis, donde posteriormente conectarán con los recorridos habituales hacia La Punta y el circuito serrano.