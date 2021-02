Pese a la situación sanitaria en el 2020, los órganos ablacionados en San Luis fueron 19, entre riñones, corazones, páncreas e hígados, pero el más importante fue un pulmón.

“Si no hay donantes no hay órganos y no se puede realizar trasplantes”, indicó Eugenia García, directora del CUCAI San Luis dependiente del Ministerio de Salud, y afirmó que en la provincia se pudo sostener el sistema de abalción.

La donación fue a partir de los 19 órganos que tuvo el sistema de Salud y se dividieron “14 fueron para que pacientes de San Luis salieran de la lista de espera y los otros 5 fueron para emergencias porque con o sin pandemias la lista sigue existiendo, las emergencias médicas siguen estando igual, no se modifican y había que buscar la forma de salir adelante”.

La situación de la pandemia dificultó el sistema de transporte que necesitan desde el sistema de Salud para llevar y traer órganos destinados a trasplantes en otras provincias, aun así, se buscó la forma en que lleguen a destino, señaló García.

Además, explicó que “los pacientes que tienen coronavirus no pueden ser donantes de órganos ni de los tejidos, porque todavía no hay casos demostrados en el mundo de una persona que padeció la enfermedad y que haya hecho un trasplante”. Fuente: SL24