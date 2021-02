Los Centros que se especializan en personas con discapacidad analizan el regreso a las clases presenciales. Algunas comenzarían el 8 de marzo, mientras que otras comenzarán de forma virtual ya que no tienen definido un protocolo sanitario.

La división de grupos por cantidad de integrantes, el uso de patios o lugares de esparcimiento respetando la burbuja, usar varios ingresos al establecimiento, la higiene permanente de todos los asistentes, la toma de temperatura corporal y la trazabilidad son los principales puntos que aplicarán en las distintas instituciones. También designarán tareas específicas a cada uno para que no tengan la necesidad de compartir ningún elemento durante los talleres.

Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD).

“Nosotros vamos a empezar el 8, ya mandamos al Ministerio de Educación las sugerencias que acordamos. Tenemos que tener un número exacto de chicos y chicas que van a venir, pero de todos modos tendrán las dos opciones”, explicó Victoria Giuliani, coordinadora de la Asociación Pro- Ayuda al Discapacitado a diario El Chorrillero.

Además, informó que no será obligatoria la presencialidad y podrán tener también clases virtuales. “En nuestra población no todos los chicos son de riesgo porque muchos no tienen enfermedades de base, entonces esos son quienes podrán estar en el edificio”, contó.