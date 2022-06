El 4 de junio, un hombre fue grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda de su hermano en la localidad de El Trapiche, en San Luis. En el video se puede ver cómo esta persona destroza a “hachazos” la propiedad, debido a una disputa por una herencia familiar.

Sin embargo, la historia de fondo es sumamente llamativa. La víctima de este acto de furia y vandalismo contó cómo se fueron dando los hechos que culminaron en este acto de barbarie:

Hombre causó destrozos con un hacha en la casa de su hermano. El Trapiche, San Luis. Foto: El Chorrillero

“Tengo un problema muy grave con este medio hermano mío. Todo empezó cuando fallece mi padre biológico. Yo no era reconocido por él. Entonces empecé a hacer todo como lo tenía que hacer: con un reconocimiento, con un ADN, el cual me dio positivo (era su hijo biológico). A partir de ese momento empezó mi calvario.

Hace 5 años que este hombre, que vendría a ser medio hermano mío por parte de mi padre, empezó con amenazas verbales. Con el tiempo se fue poniendo más agresivo, hacia mí y hacia mi familia.

Yo hice las cosas bien, soy hijo biológico de mi padre, nos vamos a repartir las cosas por igual con mis otros hermanos. Pero con el único que tengo problemas es con él.

Hoy en día yo no puedo vivir en mi casa porque este señor va a cualquier hora, entra como pancho por su casa y rompe las cosas. He ido a la Justicia, tuve que poner cámaras para que me den bola.

Yo tengo miedo, porque trabajo en la ciudad casi todo el día y dejo a mi familia sola. Yo no sé en qué momento esta persona puede ir y matar a mi familia.

Ese día (en que se presentó con el hacha), estaba yo con un hermano mío. Sino, no sé qué hubiera pasado.

Es una persona que está loca. Por favor, yo necesito que me den una solución. Tengo una hija de 13 años que no se anima a ir a comprar o a la escuela. Es un calvario lo que estoy viviendo”, contó el hombre en entrevista al medio local El Chorrillero.