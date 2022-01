Este lunes, la mamá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone, publicó en su cuenta de Facebook un posteo acerca de su ahijado. El niño, “compañero de líos” de Guada, pintó un cartel recordando a su prima y amiga con mucho dolor y ternura.

Guadalupe fue secuestrada el pasado 14 de junio de 2021 mientras jugaba en la calle del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. La Justicia Federal y su familia, desde entonces, la buscan desesperadamente.

Comienza un 2022 sin Guadalupe Lucero Foto: web

La publicación

“Hoy note a Santi, mí hijo, medio raro, enojado, idiota, molesto, aburrido. Varias veces lo veo así, pensé que era la edad o una etapa de su crecimiento no sé…

Se va a la pieza a pintar y de la nada me viene con estos carteles, que me parten el alma en pedazos. Me mira y lo miro y batimos en llanto…

Así es, extraña a su prima, a su compañera de líos, la extraña como todos nosotros y necesita expresarle su apoyo a cada momento, en cada cuaderno, en cada hoja le deja un mensaje, sufre en silencio, no pregunta nada al respecto. Al contrario de Emma, su hermana, quien expresa todo cuando también extraña a su prima, la nombra, se acuerda lo que le pasó y hace preguntas todo el tiempo…

Ambos la extrañan, la quieren de vuelta, cada uno lo expresa de manera diferente y yo sin respuestas para ellos, me desespera, me angustia…

Posteo de Santi, el primito de Guadalupe Lucero Foto: facebook

Que injusta que es la vida al dejar que nos arrebaten a nuestra niña duele cada día, cada segundo, te esperamos ‘Guadi’. Tus primos y nosotros en las oraciones de cada noche pedimos que te proteja donde sea que estés y que vuelvas pronto, ojalá Dios nos escuche”.