En medio del dolor y la desesperación, y a pocos días de cumplirse 5 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, su madre y su padre organizaron 2 marchas para seguir pidiendo por su búsqueda. Las mismas se llevarán a cabo este domingo en distintos puntos de la ciudad de San Luis.

Este 14 de noviembre, fecha además importante porque se llevarán a cabo las Elecciones Generales, el pueblo puntano se movilizará para pedir por la aparición con vida de “Guada”.

Eric Lucero, el papá, habló con Vía San Luis al respecto y contó que en ese día tan significativo, y tras esta coincidencia de fechas, la idea es generar cierto reclamo hacia el Gobierno provincial por no haber avanzado en la causa.

Asimismo, recalcó que el objetivo principal de la marcha que se realizará en su barrio no es ese, sino pedir por la aparición de su hija. “La idea es marchar por el barrio hacia donde ocurrió el hecho (donde se llevaron a Guadalupe) y quedarnos ahí manifestándonos”, contó.

Marcha por la aparición de Guadalupe Lucero

A su vez, el papá de “Guada”, tras postear la imagen en que invita a la gente a sumarse a la manifestación, escribió en sus redes un mensaje para su hija junto con un pedido desesperado: “5 meses van a ser, mi amor, sin vos… Sigan difundiendo, sigan compartiendo sus fotitos”, exclamó.

Marcha por la aparición de Guadalupe Lucero

Por su parte, Yamila Cialone, la mamá, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje relativo a ambas movilizaciones y pidió a la gente asistir a cualquiera de las dos, ya que no se trata sobre “el papá o la mamá”, sino sobre su hija.

“Quiero decirles que desde ya que, a cualquier marcha a la que asistan, no se olviden que el apoyo es únicamente para Guada y por Guada. No se confundan, no es por la mamá o el papá. Mientras más ruido, mejor, sea donde sea, seguiremos gritando y pidiendo por la aparición con vida de mi hija... Apoyen a la causa”, expresa el mensaje.

Marcha por la aparición de Guadalupe Lucero

“Viva se la llevaron. Viva la queremos”, será el lema de la marcha de Yamila que tendrá como punto de encuentro el Correo Central de la ciudad capital.