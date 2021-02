Enrique Belén tiene 55 años, nació en la ciudad de San Francisco del Monte de Oro (San Luis) y está radicado en la ciudad de San Luis. Desde hace más de tres décadas se dedica de forma profesional a la música, aunque ya de niño era el encargado de leer las poesías en los actos de la primaria y de musicalizar los de secundaria. Si hasta le escribió una canción a la promoción 85 con la que egresó.

Lejos de los escenarios y de los shows masivos -dadas las restricciones de la pandemia-; Enrique sigue dándole rienda suelta a la creatividad y escribió su propio tema sobre la pandemia; en el que pide a Dios y a la sociedad en general que no subestime a la pandemia y que se cuide. “ Me tocó tener coronavirus, hace unos tres meses; y pude pasar la enfermedad. Por eso escribí mi canción, ‘Solo le pido a Dios’ (NdA: no tiene nada que ver con la de León Gieco), con la intención de llevar un mensaje esperanzador para todo el planeta, para toda la humanidad. Justamente en la letra hago mucha referencia a la humanidad y llevo el mensaje por ese lado”, destacó a Vía San Luis.

“Estuve contagiado con Covid-19, estuve aislado; y viví de cerca todo lo que es. Por eso se me ocurrió llevar un mensaje sobre todo lo que significa”, relata el músico puntano, y quien canta profesionalmente desde los 22 años.

Una pasión

Enrique Belén se contagió de coronavirus entre septiembre y octubre, y pasó por toda la rutina que cualquier infectado atraviesa: aislamiento, pruebas, testeos... Y, por sobre todas las cosas, temores. “Justamente cuando estuve aislado me dije a mí mismo: ‘Tengo que escribir algo a la sociedad’ ; tenía la necesidad de escribir. Y como ya habían salido muchos temas, al principio lo dudé. Pero después dije ‘por qué no lo voy a hacer’, y saqué ‘Solo le pido a Dios’. Me interesa dejar un mensaje a la humanidad”, reflexiona el artista.

Respecto a su pieza musical, indicó que tiene un doble mensaje, “como si el que hablara fuera Dios”, reafirma. “También hablo de la vacuna para toda la humanidad. Ese es el pedido más importante, que llegue la vacuna a todos. Y es lo que está pasando”, se entusiasma.

Toda la familia está abocada a la música y al arte. De hecho, sus tres hijos están incursionando en ese arte.

Comprometido

Este lunes, 25 de enero, se cumplirán 24 años del cobarde y despiadado asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas ; quien fue asesinado por todo un mecanismo mafioso y que rodeaba al poder mientras cubría las conexiones y vínculos de poder del entonces empresario, José Luis Yabrán.

El músico de San Luis, Enrique Belén también le escribió una emotiva canción a Cabezas, a la que bautizó “Tu verdad sin rebelar”.

“Le escribí y dediqué una canción a José Luis Cabezas, porque lo que le ocurrió fue realmente terrible. La verdad es que siempre me han gustado canciones con contenido social”, cierra con otra de sus reflexiones.