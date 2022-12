Con una “avivada criolla”, un joven de San Luis vio la final del Mundial Qatar 2022 ¡Gratis!

La historia de esta persona oriunda de San Luis mezcla un poco de fortuna con una buena dosis de viveza criolla. Gonzalo Muñoz había ido de improviso a Qatar y, con una muy particular anécdota, contó cómo hizo para ingresar al Estadio Lusail, sin entrada, a ver gratis la final del Mundial.

“Es una larga historia… Las entradas podían ser físicas o digitales. Yo tenía una entrada digital que en realidad era de un amigo mío. Después de que él pasó, agarré la cuenta digital de él y me mandé”, comenzó contando Gonzalo sobre una odisea que, en un principio, perecía no tener un final feliz.

“El primer molinete lo pasé, al segundo lo pasé y me quedaba el tercero que era la entrada a la cancha, digamos. Ahí tenía que apoyar el ticket digital, te escaneaba el QR, te daba el verde y pasabas.

Pero como él (su amigo) ya había pasado, me lo tomaba como ‘ticket controlado’ y no me habilitaba. Intenté por todas las puertas y no me dejó ninguna”, relató el puntano a Vía San Luis.

Gonzalo, ya sin opciones, decidió salir del estadio.

“Me fui, me senté afuera, me puse a pensar… Pregunté si pasaban el partido por las pantallas que había en el lugar y me dijeron que no… Volví y me puse a hablar con una gente, pero no. No había forma”, contó ya casi con nulas esperanzas.

Entre todos sus intentos, el partido de Francia vs Argentina ya había comenzado.

“Se escuchaba todo y dije ‘fue, me voy afuera, no me voy a perder la final’… Cuando me estaba yendo, antes de salir del estadio, me encontré un tucumano que me preguntó qué me había pasado”, relató el puntano.

Gonzalo le contó su situación a esta persona, quien le daría una solución bien “argentina” para ingresar al Estadio Lusail a ver la final.

“Le dije que tenía el ticket de un amigo, que ya estaba controlado y rebotaba en todas las puertas”, le contó Gonzalo al tucumano, quien le daría una solución impensada, bien al estilo criollo.

“Agarra el chabón y me da un paf. Me dice: ‘Andate al Ticket Center y deciles que tuviste que salir a buscar la medicina para tu salud. Ahí te van a dar un ticket y vas a poder entrar’…

Gonzalo le agradeció a esta persona que pareció salir de la nada y siguió sus instrucciones.

“Cuando llegué nuevamente al estadio, había una fila larga. Le mostré el ticket al de seguridad, le conté el ‘problema’ que tenía y ni dudó: sacó a todos los que estaban en la fila, le dio la medicina a una supervisora, mi celular para que escaneen el QR, me vieron el ticket y pasé”, contó emocionado y un poco entre risas Gonzalo.

Esta “avivada criolla”, surgida de la mente del amigo tucumano, le permitió al puntano mirarse “prácticamente todo”. “Llegué y a los 5 minutos fue el penal de Messi (el gol que abriría el marcador)”, comentó al respecto.

De esta manera, Gonzalo vivió lo inimaginable. Aquella persona que había ido de improviso a Qatar, sin entradas, pudo ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo en la cancha. ¡Qué suerte!