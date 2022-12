La aventura de Gonzalo, el puntano que fue de improviso a Qatar y pudo ver a la Selección Argentina

Gonzalo Muñoz es de San Luis y, de un día para el otro, le surgió la idea de viajar a ver a la Selección Argentina al Mundial de Qatar 2022. En entrevista, contó todo acerca de esta alocada aventura.

El joven de 26 años tiene un kiosco junto a su padre, Jorge, más conocido como “El Rulo”. Tras esta fugaz idea que “surgió de la nada”, decidió emprender un viaje que cualquier argentino/a quisiera poder hacer en estos días.

La ventura de Gonzalo Muñoz y cómo surgió su viaje al Mundial Qatar 2022

“La idea del viaje surgió trabajando en el kiosco. Con mi viejo estábamos en Facebook y mi papá vio los vuelos que salían de Aerolíneas justo para el partido de Holanda y… Surgió de la nada. Yo le dije que vengamos los dos para Qatar y me dijo que no, que me venga solo.

Así que empezamos a averiguar todo y se dio… Me vine para Madrid primero, tuve unas 8 horas de espera ahí, y después salí para Qatar”, comenzó contando Gonzalo, desde el país asiático, a Vía San Luis.

El puntano, así de improviso, arribó al país de los jeques árabes el día del partido contra Croacia, por la Semifinal del Mundial.

Gonzalo Muñoz, de San Luis a Qatar. Foto: Instagram

Sus sensaciones tras el partido de Argentina vs Croacia

“Llegué a la mañana y a la noche fui al estadio directamente. Conseguí una entrada ahí y entré”, comentó el puntano sobre su improvisada aventura.

Gonzalo tuvo la suerte de pocos: presenciar la goleada argentina por 3 a 0 ante Croacia, en el bestial Estadio Lusail, donde se disputará la final. Como si fuera poco, fue testigo de un Lionel Messi que deslumbró a todos.

Julián Álvarez es saludado por Messi y atrás llega Nahuel Molina para sumarse al festejo Foto: Instagram de Julián Álvarez

“El partido contra Croacia fue totalmente una locura. Entrando al estadio vi gente de todo el mundo, no solamente de Croacia y Argentina. El partido en sí fue una locura, con un Messi en modo Súper Dios que la rompió toda. Todo el equipo también jugó muy bien, fue un gran partido.

Después del encuentro me largué a llorar. Fue totalmente emocionante todo, muy muy lindo. Fue mi primera semifinal de un Mundial, fue increíble”, relató el puntano emocionado.

Gonzalo Muñoz, de San Luis a Qatar Foto: Instagram

La llegada a Qatar de Gonzalo: sorpresas y miedo

“Mi sensación al llegar a Qatar no sé cuál fue, todavía no lo puedo creer. Estoy muy lejos de mi casa y nunca pensé llegar hasta acá. Es algo muy loco, muy sorprendente”, reveló el puntano.

Y si bien confesó que “tenía un poco de miedo por el idioma”, pudo manejarse muy bien. “Ando con gente que sabe mucho inglés y así se me hace mucho más fácil”, explicó.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Qatar a Gonzalo?

Lejos de asombrarse por la cultura catarí, sobre la que “ya había leído un poco” el puntano, lo que más le llamó la atención fue “la cantidad de plata que hay”, confesó entre risas.

Desde el país asiático, Gonzalo envió un video con unas de las cosas que más le asombró: las concesionarias de Ferrari y Rolls Royce.

“Me cerraron, sino me llevaba el azul”, comentó en su video a modo de broma el puntano.

“Es impresionante. Es todo muy avanzado, está todo 10 años adelantado a lo que es Argentina y San Luis más que nada. Una locura, la verdad”, comentó al respecto.

La final del Mundial Qatar 2022, Argentina vs Francia: ¿Podrá asistir Gonzalo?

“Estamos viendo si conseguimos tickets, porque la verdad que los precios de reventa que están tirando son muy altos: entre 3.000 y 4.000 dólares . La verdad es que no tengo esa plata y tampoco sé si la pagaría tampoco, porque es muchísima plata”, relató Gonzalo.

Ante este panorama, según contó, solamente le queda esperar al día del partido para ver si consigue las entradas a un precio más bajo.

Sin embargo, Gonzalo ya tiene un plan en caso de no poder comprar la entrada: “Vamos a ir con todos los argentinos que no tenemos ticket al Estadio, a hacer el aguante ahí”.

De esta manera, con o sin su presencia en la final del Mundial Qatar 2022, Gonzalo emprendió una aventura que no olvidará jamás, digna de una sana envidia por parte de muchos que quisiéramos estar en su lugar.