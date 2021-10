El Gobierno de San Luis salió con los tapones de punta tras el pedido de la oposición, encabezado por el fiscal federal Cristian Rachid, en que pidieron que no se entreguen más los créditos y demás medidas por considerar que tienen fines “clientelistas”.

El pasado viernes, notificaron al Poder Ejecutivo provincial por una resolución del Juzgado Federal, en el cual se ordenaba como medida cautelar que se impidiera la entrega de la línea de microcréditos, el Plan de Asistencia al Desempleado o la ayuda extraordinaria a empleados en relación de dependencia.

Por ello, y en una suerte de contraataque del Gobierno provincial, este lunes al mediodía el fiscal Eduardo Allende brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo y se refirió a dicha acusación.

Allende y allegados realizaron 2 presentaciones con respecto a esta “traba” de la oposición.

Con respecto a la primera presentación, explicó que plantearon “la nulidad de todo lo que se ha actuado en este proceso y también recusamos al doctor Cristian Rachid quien hoy ‘ejerce’ la Fiscalía Federal del Juzgado Federal de San Luis”.

“Planteamos esto porque es una garantía que tenemos todos los justiciables, de que los funcionarios judiciales a quienes nos sometemos estén designados conforme a la Constitución y a la Ley, es una garantía para que el día de mañana no pueda ir cualquier persona a intentar juzgarnos o poner en dudas nuestras conductas”, añadió el fiscal.

Por otro lado, Allende afirmó que también se ha esbozado en esas fundamentaciones que el doctor Rachid “no tiene ninguna designación oficial y mantiene esta irregularidad en la función, sostenida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación desde hace muchos años”.

“Nosotros no estamos dispuestos a convalidar esta situación de ilegalidad absoluta, por eso es que planteamos la nulidad de todo lo actuado por este funcionario, a quien no reconocemos porque no es el Fiscal Federal de San Luis”, sentenció Allende.

Paralelamente, fue planteado el Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio de esta cautelar. Es decir, se pidió al juez “que revea lo que hizo en una primera instancia. Sí el ratifica lo que nos notificó el viernes va a tener que conceder la apelación y esto se irá a resolver en la Cámara Electoral Nacional en Buenos Aires”.

