El papá de Guadalupe, Eric Lucero, subió un video a su estado de Whatsapp con un mensaje dedicado a su hija.

Eric Lucero subió un video recordando a Guadalupe - Facebook

“Te extraño hija, te extraño cada día que pasa, más y más. Tengo tanta angustia, tanta tristeza, tengo un dolor tan grande en mi pecho. Solo le pido a Dios que me de fuerzas, que me ayude a superar y aguantar tanta desesperación. Cuanta falta me haces Guada, cuanta falta me haces, hija mía. Te amo mucho, mi reina. Estoy muerto en vida”, escribió el papá de la niña.

Cabe recordar que la semana pasada autoridades federales comenzaron a investigar el caso tras un pedido de la familia de la niña.

Por ello, el juez provincial Ariel Parrillis puso a disposición los 60 cuerpos que constituyen el expediente de la causa a las nuevas autoridades federales a cargo.

