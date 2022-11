Crisis hídrica en San Luis: la alarmante situación de la provincia

La situación de la provincia de San Luis con respecto al agua es preocupante. Desde el invierno que algunas localidades como Villa de Merlo tienen problemas con el recurso y, debido a las pocas lluvias en el año, el drama se traslada a muchas localidades.

Los problemas en Merlo son solamente uno más de los tantos en Potrero de Los Funes y El Trapiche, por ejemplo, cuyos ríos están completamente secos o casi sin agua, respectivamente.

La crisis hídrica en la ciudad de San Luis

Este miércoles, los secretarios de Gobierno y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Luis, Andrés Russo y Diego Hernández, presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia hídrica y utilidad pública del agua en la capital puntana.

“Tenemos que entender que estamos en una situación crítica en la ciudad de San Luis. Necesitamos que la sociedad entienda que no tenemos que derrochar y debemos cuidar el agua que es tan esencial para la higiene, la salud pública y el consumo humano”, expresó Andrés Russo, en el Concejo Deliberante de la capital.

Dique Cruz de Piedra, el cual abastece a la ciudad de San Luis, con imponente baja. Foto: Web

En cuanto al proyecto presentado por Russo, este señala que las multas se aplicarán en “caso de que sea necesario y no se cumpla con los requerimientos establecidos en la emergencia hídrica… Siempre buscando que no se derroche el agua en cuestiones que no son estrictamente necesarias para el consumo humano, la higiene y la salud pública”.

Con esa propuesta, “lo que se busca es poder tener la concientización y entender que estamos en una crisis producto de la sequía, independientemente de que ha habido algunas lluvias que no terminan de aliviar los sistemas porque los consumos son muy altos”, concluyó Russo.

Andrés Russo de la Municipalidad de San Luis. Foto: La Gaceta Digital

Falta de presión del agua en la ciudad de San Luis

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Hernández, explicó que, por la falta de lluvias, ha disminuido considerablemente la presión del agua.

“Al día de hoy tenemos más de 300 litros de faltante”, expresó y sostuvo que “este proyecto nos va a servir para hacer una mejor distribución, lograr una mejor concientización y, por supuesto, usar las herramientas que nos de la emergencia para poder lograr la mejor distribución a los vecinos”.

Dique Cruz de Piedra, el cual abastece a la ciudad de San Luis, con imponente baja Foto: web

¿Habrá cortes programados en la ciudad de San Luis?

Sobre esto, el funcionario comentó que se van a realizar “si la situación lo amerita”, pero que no están en los planes inmediatos.

La ciudad Capital se abastece de las plantas potabilizadoras Puente Blanco, que recibe agua del dique Cruz de Piedra, y de las Aguadas I y II, donde el elemento llega desde los embalses Esteban Agüero (en mayor parte) y La Florida.

En este sentido, comentó el Esteban Agüero está 21 metros bajo cota, mientras que el Cruz de Piedra está a 6. Esto es algo “histórico”, concluyó el secretario.