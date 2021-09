Este viernes se cumplen 18 meses de un asesinato cuya causa no avanza. La secretaria académica del IFDC, Mónica Ramos, fue asesinada de 20 puñaladas en su hogar en marzo de 2020. Su hijo se manifestó el día de la fecha frente al edificio del Poder Judicial provincial reclamando, una vez más, que la causa avance.

Sumado a ello, el joven insiste en que hubo más de una persona involucrada en este asesinato.

Días después del crimen, el informe de la autopsia había demostrado que Ramos había intentado defenderse. Su asesino había prendido fuego la casa tras quitarle la vida y el cuerpo de la secretaria académica del IFDC, consecuentemente, sufrió quemaduras de grado intermedio en la espalda, muslos, pierna y pie derecho.

“Es repetir lo de siempre. No creo que los tiempos y las formas sean los correctos. La realidad para nosotros es la misma que el primer día y el día que lo detuvieron (al presunto asesino). Y hasta ahora no hay otra cosa. El año pasado hubo un montón de errores... más vacaciones, más feria, más pandemia, quedaron un motón de cosas pendientes. Este año pensamos que las cosas iban a cambiar. Pasaron ocho meses y lo único que tenemos es que se abrió una etapa probatoria y nada más”, declaró Marín Rodríguez, hijo de Mónica.

El único detenido hasta el momento, quien cumple actualmente con prisión preventiva, es Héctor Federico Nuñez. Sin embargo, la defensa de Nuñez había solicitado en marzo pasado la nulidad absoluta de la acusación y el sobreseimiento de todos los cargos por los que lo imputaron.

“Esta persona está detenida y tiene todas las pruebas en su contra. Todo da a entender que no puede haber actuado solo. No es un pensamiento, hay cuestiones fácticas. La dimensión de lo que hicieron con mi mamá, con la casa, no lo puede hacer una sola persona”, agregó Rodríguez.

El joven, en diálogo con La Gaceta, pidió que se respeten las formas y los tiempos de trabajo. “Pido el respeto que mi mamá merece. No toman dimensión de lo que pasó”, exclamó.