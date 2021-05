La Ministra de Salud de la provincia, Silvia Sosa Araujo, advirtió que la situación por el Coronavirus en San Luis es crítica, en especial por el índice de muertes diarias que se mantiene en una meseta muy alta, al igual que la cantidad de personas que están graves.

//Mirá también: Coronavirus en San Luis: este miércoles hubo 11 muertos y 520 nuevos casos

La funcionaria informó que la ocupación de camas en terapia intensiva en el sector público actualmente es del 82,89% y en el privado es del 64,91%. De todas maneras Sosa Araujo explicó que el sistema de salud no está colapsado, pero hay mucha preocupación por el índice de muertes por día.

“Estamos trabajando para incorporar once nuevas camas de terapia intensiva en el Hospital San Luis. Una vez que podamos mover la gente, vamos a comenzar con la ampliación”, anunció. La ministra también explicó que “todavía no comenzaron porque deben retirar a pacientes moderados y como el estado de salud de ellos es grave, un traslado no les haría bien, entonces deben esperar la evolución para trasladarlos”.

Más que el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, área que no está colapsada, al sistema de salud le preocupa la positividad que están teniendo los testeos todos los días.

//Mirá también: Sus padres están graves tras contraer coronavirus y lanzó una campaña para juntar dinero para comprar sus medicamentos

“Debemos tener en cuenta que el tema del porcentaje de positividad en relación a los testeos que se hacen es muy alto, hoy (por ayer) vamos a superar el 23 por ciento, el punto máximo es un 10 por ciento y estamos casi en el doble del porcentaje. Siempre hay que recalcar que estamos pendientes minuto a minuto de la cantidad de casos que tenemos”, señaló la ministra.

La responsable de la cartera de Salud puntana reiteró que “es importante que la gente se siga cuidando, que sea responsable al momento de salir del hogar y que cumpla con los protocolos sanitarios”. Fuente El Diario