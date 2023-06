Caso Guadalupe Lucero: a 2 años de su desaparición organizaron un semaforazo para exigir justicia

El miércoles 14 de junio se cumplirán 2 años de la desaparición de Guadalupe Lucero, una niña puntana de 5 años que fue vista por última vez cuando jugaba en la vereda de la casa de su madrina. El pasado lunes 12 de junio, familiares de la niña se concentraron en calle Rivadavia y Avenida España de San Luis con un semaforazo para exigir la aparición con vida de la menor.

Semaforazo en San Luis para pedir por la aparición con vida de Guadalupe Lucero Foto: Facebook

“No hay ni una pista firme, no entiendo cómo puede desaparecer alguien sin dejar rastro alguno y con tantas cosas que existen hoy en día no la encuentren”, expresó Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe a El Chorrillero.

Semaforazo por la aparición con vida de Guadalupe Lucero

El pasado lunes 12 de junio, se llevó a cabo un semaforazo en las intersecciones de las calles Rivadavia y Avenida España de la Ciudad de San Luis, para exigir la aparición con vida de Guadalupe Lucero. La iniciativa consistía en que, cuando el semáforo se ponía en rojo, un grupo de personas se paraba en medio de la calle mostrando carteles con la cara y el nombre de la niña.

Además, entregaron panfletos a los conductores invitando a la participación de la marcha que se llevará a cabo el miércoles 14 de junio. La mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, habló con diferentes medios de comunicación y expresó su enojo frente a las pocas respuestas que ha tenido por parte de la Justicia sobre la desaparición de su hija. “Cuando llamo a la Justicia me dicen lo mismo de siempre, que no hay nada. La última vez manifestaron que seguían una pista, pero no sé qué tan real sería”, expresó la mujer.

Así mismo, manifestó su indignación con el accionar de la Justicia y alegó que no se implementó la alerta Sofía en tiempo y forma, y tampoco se permitió que otras personas ayudaran en la búsqueda. “Consideramos que fue un rapto porque no tenemos nada, ni siquiera la Justicia tiene una caratula para la causa, tratamos de ponerle un nombre como para que la gente nos acompañe”, alegó Cialone a El Chorrillero.

Marcha por Guadalupe Lucero

El miércoles 14 de junio a las 17 horas, se realizará una marcha bajo las consignas “Dónde está Guadalupe?” y “Viva se la llevaron, viva la queremos”. La concentración será en el Centro Cultural José La Vía de la ciudad de San Luis y concluirá en el Correo Argentino en donde diferentes artistas cantarán canciones y poesías por la niña.

A 2 años de la desaparición de Guadalupe, organizarán una marcha para pedir por su aparición Foto: Facebook

Además, el mismo día a las 11 horas comenzará un twittazo bajo el hashtag #2AñosSinGuada con el objetivo de recordar a la niña y exigir justicia. Así mismo, a las 16 horas vecinos de Villa Merlo realizarán una concentración y semaforazo, además habrá participación de artistas en la fuente del casino Flamingo, en avenida del Sol y Eva Duarte.

A 2 años de su desaparición, todavía no se conoce ningún dato certero respecto al paradero de Guadalupe, y sus familiares organizan movilizaciones para que la búsqueda continúe y no quede en el olvido. “Nunca vamos a perder las esperanzas de encontrar con vida a Guadalupe, es algo que tenemos presente todos, siempre tengo esa sensación de que en cualquier momento la volveré a tener conmigo”, expresó la abuela de Guadalupe a El Chorrillero.