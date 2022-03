Este martes por la mañana, la fiscal Virginia Palacios dio detalles sobre el caso de Oscar Gitto, el hombre que fue sorprendido con una adolescente de 13 años en su hogar y al que ya dieron prisión preventiva por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada”.

La fiscal comentó que, en el allanamiento de la vivienda del hombre, se han encontrado situaciones, documentación, perfiles e imágenes “que pueden llegar a ser alarmantes”. Además, dio a conocer que podría haber otras menores implicadas, pero que todavía no se puede hablar de una red de pedofilia.

La detención de Gitto, previo a su sentencia a prisión preventiva. Grooming en San Luis. Foto: Relaciones Policiales

“No sé si se trata de una red de pedofilia, pero tenemos documentación y perfiles que hay que determinar si son falsos; que a priori, y por las imágenes, podrían corresponderse a niñas en situaciones casi de prostitución, si es que no completamente.

No me quiero apresurar a decir, ‘sí, hay una red de prostitución’, por eso creo que esta causa no se agota acá y es la punta del ovillo. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque nos parece de una gravedad extrema”, explicó Palacios acerca del caso de Grooming en San Luis.

Además, a fiscal detalló que, en uno de los allanamientos a la vivienda de Gitto, se secuestraron “prendas de niños y niñas, el teléfono peritado, fotografías de niños con niñas, profilácticos, vaselina, ropa femenina y toallitas”.

Prisión preventiva para Gitto, acusado de Grooming en San Luis. Foto: Web

También detalló que la adolescente de 13 años fue encontraba en la cama, boca abajo, vistiendo un short y que estaba “angustiada, llorando” y también “obnubilada”.

“Pensamos que pudo estar bajo el efecto de alguna sustancia”, añadió la fiscal, quien también dio a conocer que la joven ha sufrido un desgarro en su zona genital.

Como si fuera poco, Palacios confirmó que este no es el primer abuso que la joven sufre. De acuerdo a la fiscal, la víctima fue abandonada por su madre cuando ella tenía 2 años, junto a una hermana mayor y un hermano menor. Los tres quedaron al cuidado de “un papá que abusó sexualmente, con acceso carnal de su hermana de 16, y abusó sexualmente, sin acceso (carnal), de ella”.

Por lo pronto, a la adolescente todavía no se le ha tomado testimonio en la Cámara Gesell.