Guadalupe Lucero, la niña de 5 años, sigue desaparecida. Luego de ser vista por última vez la tarde del lunes pasado, aún no se logra dar con el paradero de la pequeña.

En San Luis no cesan los rastrillajes para buscar a la niña. Durante esta jornada fueron 500 los efectivos que participaron de los operativos, incorporándose unidades brigadistas de Córdoba y San Juan. El gobierno nacional aportó con sus efectivos de la Policía Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Mientras tanto, los padres de Guadalupe fueron citados a la Jefatura Central de Policía ampliar su declaración testimonial. Es allí donde se instaló la sala de situación para seguir con la investigación. Tanto Eric Lucero como Yamila Cialone se acercaron con sus abogados, para aportar lo que puedan.

Durante la jornada surgió la hipótesis que la desaparición de Guadalupe se trate de un ajuste narco, pero el abogado de Lucero rápidamente lo desestimó, ya que “es una persona de bien, con respecto a él esa hipótesis se tiene que descartar”.

Alerta Sofía Guadalupe Lucero Gentileza

Si bien él no puede declarar sobre la Yamila, la madre de Guadalupe, sí pudo atestiguar por Eric. “El trabaja en el Plan Solidario, en un hospital, de lunes a viernes, y los fines de semana está con sus hijos; no es persona de fortuna que haga pensar que se va a pedir un rescate; no tiene adicciones, alcohol no toma más que lo que consume cualquier persona; no tiene antecedentes de ninguna naturaleza ni siquiera ha sido detenido por una contravención”, detalló su abogado.

Agregó además que la familia de Lucero tampoco está mezclado en esos temas. Aún así, el vocero de la policía, Lucas Chacón, señaló que “No se descarta ninguna hipótesis y la búsqueda está enfocada a hallar a Guadalupe con vida”.

Se recuerda que cualquier dato sobre la menor debe ser comunicado al 911.