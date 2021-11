San Luis Aguas y la Municipalidad de Villa Mercedes tomarán muestras del agua del Río V tras encontrarse una gran cantidad de peces muertos en el lugar. Vecinos alertaron al municipio tras descubrir esto el día lunes.

El lunes pasado un grupo de trabajadores se encontraba fabricando asadores en el predio de Osmar Poffo, cerca del dique Vulpiani. En un día caluroso, el hijo de uno de los empleados, quien esperaba a que su papá terminara su labor, decidió caminar algunos metros hasta el río para refrescarse y encontró una gran cantidad de peces muertos.

Por ello, los trabajadores alertaron a la Municipalidad y el martes se tomaron muestras del líquido en 3 partes del cauce: en el campo de la zona donde los encontraron, en la fábrica Glucovil (que está a unos 1.500 metros de ese lugar) y en el Espejo de Agua.

Peces muertos a la vera del Río V. San Luis

El titular de la estancia donde descubrieron los peces muertos contó que hace 25 años que vive en esa zona y nunca había visto algo parecido. “Cuando el chico me llamó no lo podía creer, las 2 márgenes del río estaban llenas. Realmente era sorprendente ver tarariras, bagres y mojarritas, todos venían duros”.

“Otra cosa que me llamó la atención fue que a las 16.30 el agua estaba muy tibia y a los 10 minutos estaba más fría y se sentía mucho olor a cloro”, añadió Poffo, el dueño.

Más allá de esto, Adriana Boetto, funcionaria local, declaró que no hay de qué preocuparse: el río no está contaminado y es apto para actividades recreativas, expresó.

“Hasta el momento no hemos notado nada extraño. Pero queremos llevar tranquilidad y asegurarles a todos los villamercedinos que el río no está contaminado, que es apto para las actividades recreativas y que si se bañan y sumergen en nuestras costaneras no tendrán ningún inconveniente. Para eso reforzamos las evaluaciones”, anunció Boetto.