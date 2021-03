Antonella Flores Di Gennaro, profesora de educación física, jugadora de Juventud de San Luis y de futsal, ahora, su carrera se prolonga a nivel nacional defendiendo los colores del club Lanús. En la provincia se destacó en Amine (futsal) y Juventud (fútbol 11), también formó parte de Selección de San Luis en fútbol playa y fútbol 11.

“En Pandemia surge la idea de probar e intentar. Entrené todos los días y busqué contactos. Y por esas cosas de la vida, me contacté con Karina Medrano, técnica de Lanús, quien me dio la posibilidad de hacer una prueba. A principio de año me dijo que viajara a Buenos Aires y ahora, ya jugué un amistoso contra Central Córdoba”, repasó la jugadora de 33 años que se hace un lugar el el plantel femenino de fútbol de Lanús. Y remarcó: “Yo misma tenía perjuicios por la edad, ya que tengo 33 años. Son equipos jóvenes, pero me atreví y ahí estoy, jugando”, señaló orgullosa Antonella Flores.

“Jugué mi primer amistoso contra Belgrano de Córdoba y sigo entrenando con el plantel de Lanús” confirmó la jugadora puntana quien además destacó la organización del club ‘Granate’, “Me atrae mucho la organización que tienen con el fútbol femenino, y espero que este sea el puntapié para que varias chicas se animen”, finalizó diciendo la ahora, jugadora de Lanús.