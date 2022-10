Alberto Rodríguez Saá: “Cumplí mis dos mandatos. Se terminó, me voy a casa”

Luego de la entrevista que dio por el aniversario de su radio, FM Lafinur, Alberto Rodríguez Saá realizó una entrevista con Jorge Fontevecchia. En la charla, habló sobre “la grieta”, aseguró no pertenecer al kirchnerismo y definió su futuro político.

Lo primero que mencionó el gobernador de San Luis, ya que la provincia ya no tiene reelección indefinida, fue su futuro en la política. Luego, habló de otros temas.

El futuro de Alberto Rodríguez Saá en la política

“La sacamos (a la reelección en la provincia de San Luis). Ahora, obviamente, cumplí los dos mandatos y se terminó. Me voy a mi casa”, dijo Alberto, quien luego manifestó que tampoco aspira al cargo de senador nacional, ya que “la política no le gusta”.

“No, en principio no aspiro a eso más. Yo soy una persona muy feliz, aunque no parezca o dé otra demostración. A mí la política no me gusta, así que, si puedo abrirme, mejor”, añadió el gobernador.

Alberto Rodríguez Saá

El sucesor de Alberto Rodríguez Saá para gobernador en San Luis

“El Alberto” habló sobre quién le gustaría que fuera su sucesor:

“Tenemos un grupo maravilloso de jóvenes. Yo he hecho un trasvasamiento generacional, en términos peronistas, maravilloso. Tengo unos chicos que son unos funcionarios espectaculares en todos los niveles; un pensamiento nuevo, mejorado, con grandes realizaciones.

Yo soy un viejo gruñón y ya soy un veterano viejo. Y a veces soy cascarrabias y me frenan, ellos me manejan. Quiero que tengan una oportunidad, me encantaría que el pueblo de San Luis votara a estos chicos y que siguieran ellos, pero lo decide el pueblo.

Vamos a intentar con una mujer u hombre jóvenes y con un equipo de jóvenes y todas sus candidaturas. Seguramente yo no iría en ninguna lista ni nada. Aplaudiré al ganador, pero deseo que sea esta juventud”, anheló Rodríguez Saá.

Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá en San Luis. (Prensa Casa Rosada) Foto: ESTEBAN COLLAZO

Alberto Rodríguez Saá y su relación con el kirchnerismo

En la entrevista, aseguró que su relación con el kirchnerismo “nunca fue buena”. “Fui invitado y me reuní dos o tres veces con Cristina, unas reuniones muy amables, de caballero y de una señora respetable. Pero no fui, no soy, ni nunca seré, ni puedo ser, kirchnerista.

El peronismo tiene muchas maneras de expresarse y verse, porque hay muchos Perón”, cerró el gobernador de San Luis.