Este martes, vecinos de la localidad de Renca, San Luis, se manifestaron frente a la Justicia Electoral provincial para denunciar hechos fraudulentos. Para agregar más leña al fuego, este jueves se dio a conocer un video en el que la intendenta del lugar dio un discurso con tintes bastante agresivos.

Este video muestra a Romina Peralta, dirigente por Fuerza San Luis, cerrando su campaña, previo a las elecciones. Fueron llamativas varias de sus frases, por lo cual las acusaciones por fraude empiezan a cobrar más sentido.

Escrutinio provisorio oficial. En Renca votó el 102% del padrón

“Mi papá me dijo que no sea agresiva, pero lo voy a ser. Mientras viva un Peralta en Renca, ningún Martínez va a gobernar”, se escucha decir en el audiovisual.

Además de esta frase, la mujer advirtió: “Hay que sumar más votos. Va a haber algunas bajas dentro del municipio, porque no todos esos quedan, ¿eh? Acá van a estar los que me acompañaron, los que me fueron fieles, el resto se tiene que ir”.

Inclusive, llegó a exclamar que “algunos se tendrán que ir de Renca, como Miguel Bianchi”.

Romina, la jefa comunal, es hija del ex intendente del pueblo, Claudio Peralta, quien estuvo detenido en enero de 2016 por el delito de “tentativa de homicidio” contra un empleado.

La denuncia por fraude

Este martes, Ayelén Martínez, candidata a la intendencia por Renovación Chacabuco, habló con distintos medios y acusó más de una irregularidad en las votaciones de la localidad.

Ayelén Martínez. Denuncias por fraude electoral en Renca, San Luis

Por un lado, la sede del partido de Peralta, Fuerza San Luis, estaba a menos de 100 metros del lugar donde se votaba.

Por otro, había sobres con firmas en color azul, cuando ella aseguró que habían estado firmando todo el día con lapicera negra.

Por último, y esto es lo más llamativo ya que figura en el escrutinio provisorio oficial, es que en Renca votó el 102 por ciento del padrón.