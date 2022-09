A una semana de la muerte de Diego Gatica: las duras palabras de su madre

Este domingo se cumplió una semana desde la trágica muerte de Diego Gatica, el policía que perdió la vida tras sufrir un brutal asalto en la zona del barrio Tibiletti de la ciudad de San Luis. Carina Ledesma, desde sus redes, recordó a su hijo y apuntó contra las autoridades.

Al respecto, la mujer descargó desde su cuenta de Facebook:

“Hoy se cumple una semana del fallecimiento de mi hijo Sr. Ministro de Seguridad. No piense que me olvidé de usted ni de quienes están por sobre usted. No los vi pronunciarse sobre Diego. Nunca recibí una disculpa de nadie y esto fue inseguridad, no debería caberle ninguna duda...

Yo tuve que soportar ver cómo mi hijo se apagaba día a día y me convencía que no era así que íbamos a salir juntos de ahí. ¿Cómo cree que me siento hoy? ¿Qué hago con su hermano? ¿Alguno de ustedes me puede decir?”.

Carina Ledesma con su hijo, Diego Gatica, el policía que fue asesinado en San Luis Foto: Facebook

Cabe aclarar que el joven policía del DRIM puntano era la figura paterna de su hermanito y lo acompañaba siempre, hasta en sus días escolares. Es por eso que la mujer no encuentra consuelo.

El 5 de septiembre lo atacaron al menos 6 delincuentes a la altura del barrio Monseñor Tibiletti, a plena luz del día. Lo golpearon hasta fracturarle el cráneo y huyeron con su bicicleta y sus zapatillas.

Ese día estaba de franco y había decidido hacer ejercicio por ese sector, que es elegido por muchos ciclistas de San Luis.

Murió 6 días después por los daños cerebrales que le ocasionaron los golpes en la cabeza.