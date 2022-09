La carta abierta de la mamá de Diego Gatica, el policía asesinado en San Luis

Este miércoles, la mamá de Diego Gatica, el oficial que fue asesinado en la zona del barrio Tibiletti de la ciudad de San Luis, publicó unas palabras desde su cuenta de Facebook dirigidas al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Carina Ledesma, la madre, escribió lo siguiente:

“Sr. Gobernador Alberto Rodríguez Saa, mi nombre es Carina Yudith Ledesma DNI 21656592, trabajo en Inclusión Social. Soy mamá de Diego Alejandro Gatica Ledesma, víctima de asesinato en el brutal ataque el pasado lunes 5 de septiembre aproximadamente a las 19.30, no sé si le contaron...

Diego Gatica con su familia Foto: Facebook

Mi hijo es muy conocido entre sus camaradas, muchísimos de sus compañeros se reunían en mi casa a cenar o a estudiar en su época de cadetes aún hasta este fatal desenlace. Todos saben y me han hecho saber la clase de persona que fue y está de más o está mal que yo lo diga.

Fue mi compañero, mi amigo, el único referente de padre que tuvo su hermano de 11 años. ES MI HIJO, nadie lo conoce más que yo y sé que él no estaría en paz si yo no le hiciera saber, como se lo dije a su ministro de Seguridad, que deben terminar con la presión ejercida sobre la policía.

Diego Gatica, policía de San Luis herido gravemente tras violento asalto. Foto: web

No puedo todavía procesar que él ya no está, que me lo arrebataron ‘producto de la inseguridad’, y ¿tengo que sufrir también por la supuesta persecución a sus compañeros?

De esto que publico solo soy yo la única responsable. Quiero creer que no me hace falta recordarle que vivimos en un país en democracia y que somos libres de opinar como personas pensantes y libres.

Ruego a Dios que esto sea solo un rumor y quiero que sepa que, si ustedes le quitan autoridad y respeto a las Fuerzas, nadie los va a respetar. ¿En qué queremos que se convierta nuestra querida provincia? Sin miedo a nada les digo a mi familia policial que la familia Gatica Ledesma está con todos y cada uno de ustedes cómo ustedes estuvieron con mi hijo cuando más los necesito. Saludos”, expresa el posteo de la mujer.

¿Cómo se produjo la muerte de Diego Gatica?

El oficial perdió la vida tras haber estado internado una semana en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” por una violenta golpiza por parte de 6 (o más) personas, entre ellos 3 menores de edad, que lo asaltaron para robarle su bicicleta y sus zapatillas.