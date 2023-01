“A un mes de tu cumple, duele”, el mensaje de la mamá de Guadalupe Lucero

Este sábado 7 de enero, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, recordó a su hija con una tierna foto del último cumpleaños que pasaron juntas. Aquella ocasión, en febrero de 2021, se dio algunos meses previo a la desaparición de la pequeña en la ciudad de San Luis.

La mujer, quien sigue buscando a su hija incansablemente desde el 14 de junio de 2021, día en que aparentemente fue raptada en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana, recordó a “Guada” con mucho dolor.

“Necesito tanto de vos... Quisiera calmar este dolor que llevo en mi corazón. Estamos a un mes de tu cumple y dueleee. De veras duele y mucho, hija. Ya no sé ni cómo sigo manteniéndome en pie”, escribió Yamila junto a la tierna foto de su hija, en el último cumpleaños que pasaron juntas.

Guadalupe Lucero. Foto: Facebook

¿Cómo sigue la investigación del caso Guadalupe Lucero?

La realidad es cruel. La Justicia parece no avanzar en la causa de la niña y, como última medida, la familia de la pequeña realizó una petición para que organismos internacionales intervengan en su búsqueda.

Lo cierto es que el caso está estancado a más de 1 año y 6 meses de la desaparición de la pequeña. Así lo confirmaba Eric Lucero, el papá de la pequeña, meses atrás:

“No hemos visto nada nuevo. Está todo muy parado… Nosotros (Eric y su abogado) que ahora somos querellantes, tenemos acceso al expediente y no hemos visto ninguna novedad”, pronunciaba Eric, y la situación no ha cambiado en absoluto al día de hoy.

La realidad marca que dentro de 5 días se cumplirá nuevamente un mes más sin novedades de la pequeña y las esperanzas parecen desvanecerse. Sin embargo, la familia de Guadalupe se mantiene firme y espera por alguna resolución por parte de la Justicia Federal.

Guadalupe Lucero, desaparecida hace más de un año y seis meses en San Luis.

¿Qué le pasó a la niña de San Luis?

Según testimonios de dos menores que estaban con “Guada” el día que desapareció, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaba en un descampado del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, el 14 de junio de 2021 por la tarde.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.