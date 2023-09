A tres meses de un ganador del Quini 6, otro villamercedino se hizo millonario

Parece que los villamercedinos vienen de racha. Y es porque tal como sucedió algunos meses atrás, un vecino de esa localidad puntana se hizo millonario al ganar en el Quini 6 en la modalidad del “Siempre Sale”. Según trascendió, el ganador o ganadora aún no se presentó a reclamar su premio.

La N° 581 “Tío Pecho”, ubicada en la calle San Martín, entre Rafael Cortez y Ardiles, fue la que vendió el boleto al afortunado o afortunada ganadora.

“Me llamaron de Lotería San Luis esta mañana, porque no tenía idea. Sabía que había salido en Villa Mercedes, pero no en qué sucursal. Uno fantasea con que sea uno, pero hasta que no llega el momento de ver el correo no te enterás”, contó emocionada Gabriela Martín, la propietaria del local.

Qué es el Siempre Sale

La metodología de juego, a diferencia de otras, reparte sí o sí el pozo acumulado entre quienes más números adivinaron. En este caso fueron cuatro las personas que acertaron las seis cifras sorteadas, que fueron: 02, 03, 13, 25, 26 y 32 y el premio será divididos entre ellos, recibiendo cada uno $33.433.661 (sin descontar los porcentajes de impuestos). Tres de los ganadores son de la provincia de Córdoba y uno de Villa Mercedes, según contó la propietaria de “Tío Pecho”.

“Todavía no sabemos quién es porque no ha aparecido, pero suponemos que debe ser algún cliente habitual, que son los que siempre apuestan”, afirmó Gabriela, quien están en el rubro junto a su marido hace aproximadamente 11 años, aunque en esa dirección están desde hace 3.

“Es la primera vez que tenemos un premio tan grande y la verdad que es una alegría enorme, porque tenés la responsabilidad de haberle vendido ese juego y cambiarle la vida a una persona. Es una sensación muy linda”, expresó quien recibirá una recompensa de $334.336, según informó Lotería San Luis.

A tres meses de otro ganador villamercedino

En junio, otro ciudadano de Villa Mercedes también se ganó un premio similar. Un hombre de treinta años había apostado en la misma modalidad del Siempre Sale y se había quedado con un pozo todavía mayor, por el tiempo que llevaba acumulándose: $71.428.571.

En aquella ocasión, el vecino del barrio Las Mirandas había jugado en la agencia “La herradura de la suerte” y había acertado cinco de los seis números que salieron sorteados.