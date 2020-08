La pandemia de coronavirus trae aparejadas otras historias de quienes no la pasan bien por otras situaciones que nada tienen que ver con esta enfermedad, o en un punto sí.

Uno de estos casos es el de una hija que quiere despedirse de su padre, quien padece un cáncer terminal, pero el Gobierno de San Luis no la deja ingresar a la provincia.

Victoria vive en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego ​y se propuso mover cielo y tierra con la esperanza de reencontrarse con Martín, quien está internado en su domicilio con cuidados paliativos.

Victoria, quiere viajar a San Luis a ver a su padre quien tiene un cáncer terminal.

La joven visibilizó su situación luego de que las autoridades puntanas desestimaron una importante cantidad de solicitudes en las que pedía ingresar a San Luis a ver a su padre.

Más allá de que su ingreso no está autorizado, Victoria, su hermana y su sobrino decidieron emprender viaje a la provincia cuyana. “Una vez que los médicos nos dijeron que ya no había más nada para hacer, decidimos tramitar todos los permisos y poner en condiciones el auto para poder viajar”, explicó Victoria a TN.

Y agregó: “Desde el gobierno de Tierra del Fuego nos dieron rápido el permiso de circulación nacional, pero la mayor traba fue completar formularios del Comité de Crisis”.

Burocracia y falta de humanidad

Las hijas de Martín presentaron todos los papeles que les solicitaron desde el Comité de Crisis de San Luis. Sin embargo, ninguno pudo asegurar el ingreso de la familia a la provincia, ya que todos fueron rechazados.

“En la mayoría de los rechazos presentaba la documentación y me decían que no podía ingresar por no poseer domicilio dentro de la provincia. Luego, me sugirieron que inicie un formulario por tratamiento médico o intervención quirúrgica, pero a los 20 minutos me lo rechazaron porque la persona que tenía la patología no era la que viajaba”, indicó la joven.

El jueves se comunicó con ella un miembro del Comité de Crisis y le ofreció una alternativa impracticable para ver su padre: “Me dijo que podíamos ingresar a la provincia siempre y cuando hiciéramos cuarentena en un hotel y paguemos los $73.500 del costo del alojamiento, un gasto que no podemos afrontar, más teniendo mi casa propia en San Luis”, expresó.

Ante esta situación, decidió hacerse un test de coronavirus para demostrar que tanto ella como quienes la acompañarán en el viaje no tienen coronavirus.

“Nos hicimos un hisopado y ayer nos dijeron que los resultados son negativos. Pero el mismo operario que me llamó me dijo que no lo van a tener en cuenta“, sentenció.

El tiempo es oro

Martín ya no se comunica y el cáncer hizo metástasis en el resto del cuerpo. ​”Mi papá ya no está en condiciones de comunicarse, porque la metástasis le tomó la cabeza. Él tiene cáncer de pulmón y está con asistencia respiratoria“, contó Victoria.

Es por eso que decidieron hacer todo lo posible para poder despedirse de su padre. “Nos planteamos el viaje y lo vamos a hacer. Vamos con mi hermana y mi sobrino de cinco años, que no se puede quedar solo”, explicó.

La joven indicó que entienden la situación especial en todo el país por la pandemia de coronavirus y aseguró que ninguno tiene la enfermedad. “Espero que alguien analice el caso realmente y vea que nosotras vamos con un hisopado negativo y que entendemos todos los protocolos“, dijo.

“La salud de mi papá no entiende de protocolos. Su cuerpo ya no responde y queremos estar con él, porque está en una situación terminal. No queremos hacer una cuarentena y que nos llamen en el día diez y nos digan que papá se fue. Por eso, vamos a ir a ver si podemos despedirlo”, cerró.