Un estudiante de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de San Juan escrachó a un chofer de colectivo porque no le quiso cobrar escolar. El joven denunció la situación en sus redes sociales con un video que se viralizó rápidamente y generó polémica. En las imágenes, el colectivero le pide que abone el boleto común porque no había presencialidad en los centros educativos.

“Cuando no me quiso cobrar le manifesté que había una resolución de la Secretaría de Transporte donde dice lo contrario y que era su obligación cobrarme el escolar, pero él no hizo caso. Después mucha gente que estaba ahí me quería dar su sube para que pagara el boleto común, pero esto no es por una cuestión de plata es porque están haciendo algo mal”, comentó Juan Yañez, el estudiante protagonista, al diario Tiempo de San Juan.

Ante la tensión que se generó con el chofer y su insistencia porque pagara el boleto común, el joven tuvo que bajarse de la unidad. Contó que intentó acceder con el boleto escolar a otro colectivo, pero tampoco se lo permitieron. “El primer colectivo que tomé para ir al centro de la empresa El Triunfo si me lo cobró, por eso creo que hay desconocimiento de parte de ellos”, agregó.

Cabe destacar que por directiva del Gobierno provincial las empresas de transporte público están obligadas a cobrar el boleto escolar durante todo el año. No existe una resolución o excepción ante la no presencialidad en las aulas. “En primer lugar tomamos conocimiento por los medios de prensa y lo que podemos decir es que corresponde que se cobre el boleto escolar a los universitarios. A raíz de esto, los inspectores salieron y verificaron que hay una confusión y que algunos lo estaban cobrando y otros no”, explicó Federico Rizo, director de Control y Seguridad de Tránsito y Transporte.

El funcionario comentó que este tipo de situaciones pueden ser denunciadas en el cuarto piso del Centro Cívico. “Se pueden comunicar al 4306300 que lo vamos a investigar ya sea él o cualquier persona que presencie una situación de este tipo”, cerró Rizo.