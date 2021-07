San Juan continúa con el Plan Provincial de Vacunación contra el coronavirus. Si bien la campaña avanza a buen ritmo, sigue habiendo falta de refuerzo de la vacuna rusa Sputnik V. Desde Salud Pública informaron que llegaron 8.400 dosis del segundo componente, pero señalaron que son menos de las que se necesitan.

“Ya comenzamos a dar turnos, pero sigue siendo un número menor con respecto al número de personas que está esperando”, explicó Marita Sosa, Jefa de Inmunizaciones de Salud Pública. “Estamos priorizando a los mayores y el personal de salud. Hasta el momento tenemos 360.000 vacunas aplicadas de la primera dosis”, agregó la funcionaria en diálogo con Radio Colón.

A pesar del faltante, la provincia sigue con el plan de inmunización con vacunas de otros laboratorios y con la primera dosis de la vacuna rusa. “El plan sigue en marcha los fines de semana, siempre y cuando tengamos disponibilidad de dosis. Tras terminar con el Gran San Juan avanzaremos con el segundo anillo que compone otros departamentos. Los ciudadanos deben estar tranquilos, nosotros no guardamos dosis, ni las estacionamos y no deben tener miedo porque no pierden la inmunización que recibieron por la primera dosis”, apuntó Sosa.

Esta semana a San Juan llegaron 9.600 dosis de Sputnik V, entre el componente 1 y 2 y 27.200 primeras. También arribaron otras 25.600 dosis de vacunas contra el COVID-19. Se trata de 13.600 dosis de la vacuna AstraZeneca y 12.000 de dosis Sinopharm.