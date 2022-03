En San Juan hay cerca de 23.000 chicos que todavía no inician el esquema de vacunación contra el coronavirus. Pese al inicio de clases y finalización de las vacaciones de verano, desde el Ministerio de Salud Pública informaron que no ha variado la cantidad de padres que llevaron a sus hijos a inocularse.

“Tenemos aproximadamente casi 23.000 chicos que no han recibido su primera dosis, esa es la población objetivo. La Pfizer pediátrica es una vacuna para inicio de esquema únicamente, no es combinable con la primera dosis de Sinopharm para quienes ya la tengan aplicada. De ese total, entre 15.000 y 18.000 tienen entre 5 a 11 años”, expresó Fabio Muñoz, jefe de Inmunizaciones, a Diario La Provincia.

Muñoz agregó no aumentó la cantidad de chicos que se vacunan y que la situación sigue igual desde hace ya varios meses. “La asistencia sigue de la misma manera, siempre estamos viendo qué estrategias podemos usar para avanzar con eso, podemos promocionar, incentivar, tratar de abordar con operativos pero si los papás no se arriman no podemos proceder de otra manera”, apuntó.

El desafío es ver cómo llegar a esa población para poder achicar esa brecha. “Tenemos inicio de clases, inicio de invierno en el cual no sabemos en qué va a desencadenar esto porque puede llegar a haber otro brote o no, eso es algo incierto. Hemos visto desde un principio que la pandemia nos ha ido dejando, de cierta forma, ‘con la boca abierta’ en la dinámica activa que ha tenido”, agregó Muñoz.

Pero hay expectativas por el arribo de un cargamento de 8.400 dosis de la vacuna Pfizer pediátrica: “Lo que estamos esperando es que, quizás, si los padres no han asistido por algún tipo de desconfianza de la vacuna Sinopharm que la efectividad es muy buena como todas las vacunas, sobre todo en los chicos, tener esta otra posibilidad sea algo bueno y puedan asistir”.