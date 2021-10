Con la campaña provincial de vacunación en una fase de avance más que satisfactorio, la nueva noticia es que este lunes se abrió la inscripción para poder vacunar contra el coronavirus a niños de entre 12 y 16 años de edad sin comorbilidades. Según informó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, en apenas 6 horas ya se superó la cantidad de 3 mil inscriptos.

Según destacó la funcionaria en Radio Colón, “Tenemos 3.250, cerca de 2 mil son de entre 12 y 13 años. Creemos que vamos a avanzar bien con la vacunación y estamos esperanzados que llegue pronto la vacuna para empezar a vacunar. Creemos que son cerca de 50 mil sanjuaninos pequeños a alcanzar”. Además, la ministra señaló que la vacuna que se usará para este grupo es la Pfizer, que está aprobada en menores de edad, por lo que se está esperando que arriba el cargamento con las dosis al país y luego se redistribuyan a las provincias.

Por otro lado, la titular de la cartera sanitaria indicó que este lunes habrá una nueva reunión de los ministros de salud de todo el país en el contexto del Consejo Federal de Salud (COFESA). Según pudo detallar Venerando, se conversará sobre el nuevo anuncio que tiene a los menores de 13 años como grupo objetivo a vacunar con la Sinopharm. Sobre esto, agregó: “Seguro nos bajarán lineamiento o informarán lo planificado”.

Finalmente, recordó que la pandemia aún continúa y pidió no relajarse a la sociedad: “Esta flexibilización que se ha dado no tenemos que descuidarla. Hay que tratar de ser responsable para mantener la normativa. De nada nos va a servir si no seguimos cuidándonos, más allá de la flexibilización y la responsabilidad individual, está la responsabilidad institucional”.