El pasado lunes cerca de la medianoche, específicamente a las 23.48 horas, un nuevo sismo sacudió a San Juan. El horario fue el mismo que el terremoto ocurrido el pasado 18 de enero que tuvo como epicentro a Pocito y Sarmiento. Sin embargo, este sismo fue de 5.1 y su zona epicentral fue en Valle Fértil, pero también dejó viviendas visiblemente dañadas.

Según publicó Diario La Provincia SJ, para la directora del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), Patricia Alvarado, ambos sismos (el del terremoto de enero y el del lunes a la noche) no tuvieron relación entre sí ya que responden a fallas diferentes. “Este sismo fue cercano a la falla de Valle Fértil, en San Agustín. Tuvo una magnitud menor a la de Pocito pero lo que sí, dada la superficialidad del sismo, fue percibido en muchos lugares”, detalló la especialista.

Además, indicó que es un ambiente diferente porque está relacionado al levantamiento de las sierras pampeanas, por lo que esta falla de Valle Fértil se reconoce como “una falla activa capaz de generar estos sismos”. Además, Alvarado agregó: “En todo lo que tenemos históricamente, nunca han habido registros tan grandes de lo que pasó en enero. Pero sabemos que la falla de Valle Fértil puede generar grandes sismos”.

El epicentro fue al norte de San Juan. Gentileza

Por el lado de la falla de Pocito, está en un cortón que no se ve en superficie y que se identifica en la precordillera central, diferente a lo que pasa en la Sierra de Valle Fértil. “El bramido en general se percibe cuando los sismos son superficiales. A veces hay sismos con el mismo tamaño pero a 100 kilómetros de profundidad no se perciben pero cuando son más cerca de la superficie, es probable que tenga bramidos como la gente cuenta”, destacó la profesional y también agregó que durante el martes a la mañana ya hubo una réplica pero con menor magnitud e intensidad.

Sobre los daños en las viviendas que salieron a la luz, Alvarado sostuvo que “hay que ver si estos daños no estaban de antes del sismo de anoche. Pueden ser grietas que si no se van arreglando, se van profundizando con cualquier remezón y no atribuírsela solo al sismo de anoche”.