Con las nuevas habilitaciones a nivel nacional, el turismo empieza a picar en punta nuevamente. Con la mirada ya puesta en la próxima temporada, desde el Parque Provincial Ischigualasto buscan generar el escenario para que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan disfrutar de este emblema del sector turístico nacional. Tal es así, que desde el Ministerio de Turismo de la Nación visitaron el parque sanjuanino.

//Mirá también: La historia de Kayte, el trapero que dejó la mala vida atrás y llegó a San Juan para triunfar

La visita ocurrió el último domingo, donde funcionarios de la cartera turística se reunieron con el coordinador del Parque, Emilio Fernández. Según explicó el sanjuanino a Diario La Provincia SJ, “en el Parque venimos trabajando en certificar la accesibilidad, que las personas con discapacidad puedan llegar a cada rincón de Ischigualasto. Esto lo tramitamos con Turismo de la Nación y ellos vinieron a hacer un relevamiento de los puntos que hay acá en los accesos, pasarelas del Parque y nos han indicado qué cosas deberíamos realizar para asegurarle a las personas con discapacidad poder circular”.

Son varias las intenciones para ir en este sentido. Por un lado, plantearon señalamiento en el estacionamiento con cartelería que identifique el espacio designado para personas con discapacidad; además de la liberación de entradas para este sector para que ingresen libre y gratuito; arreglos en los sanitarios; y mejorar la pasarela flotante sobre la arena del Río de Cancha de Bochas para que sea accesible. Por otro lado, también plantearon colocar planchas con sistema Braile para que las personas no videntes puedan leer con sus manos la cartelería.

Según destacó Fernández, “en el museo hay videos pero no todos tienen los subtítulos ni lenguajes por señas. Son diferentes tips que nos han hecho llegar e indicando para poder garantizar la accesibilidad. Actualmente el parque tiene 3 sillas de ruedas pero hay que acomodar la infraestructura y capacitar. De nada sirve que sea 100% accesible si los prestadores turísticos no tienen la misma accesibilidad. Podés tener en el sitio todo preparado pero si no tenés una combi con accesibilidad, los hoteles no lo tienen o restó tampoco”.

En la actualidad y pese a la pandemia, el Parque Ischigualasto tuvo una buena cantidad de asistentes gracias al incentivo del turismo interno. “Nos está yendo muy bien. En agosto pasado tuvimos casi 6 mil visitantes y en lo que va de septiembre tuvimos un poco más. Será mejor mes de todo este tiempo. El Parque está como en los años de normalidad. La post pandemia nos marca un futuro con mucha perspectiva”, destacó Fernández.

//Mirá también: Lanzan una campaña solidaria para recaudar fondos por un bebé sanjuanino que necesita volver a poder ver

Por último, el funcionario sanjuanino concluyó: “Por suerte creemos que viene un fin de año favorable con todo lo que genera. En la zona aledaña y económica de Valle Fértil es muy significativo el crecimiento. La gente come, duerme, usa el transporte. Genera un circulo virtuoso que el turismo lo necesita pero por la pandemia estuvo planchado en este año y medio”.