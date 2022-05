El gobernador de San Juan sorprendió este último viernes a la joven artesana que espera por un trasplante de pulmón. Se trata de Anabel Carrizo, de 26 años, cuya historia se viralizó en la Feria Internacional de las Artesanías. En dicho evento, la joven se presentó con “Taller Milagros”, un emprendimiento de almohadones con el que sueña crecer.

“Vino a mi casa y estuvo muy bueno el momento. Tomamos un café y justo fue en el horario de la merienda. Me preguntó de mi emprendimiento y le dije que era un mini-emprendimiento. Tengo mi taller y le mostré los almohadones y cortinas que hago. Les encantó y me dijo que siguiera avanzando”, comentó la protagonista en diálogo con Diario La Provincia.

El encuentro se dio el pasado viernes de manera espontánea, sin prensa ni movilización de gente, en su casa de Chimbas. Anabel le contó su historia de lucha al primer mandatario provincial y aprovechó para pedirle ayuda para concretar uno de sus máximos sueños: tener su máquina para sublimar.

Anabel está en lista de espera por un pulmón. Foto: Diario la provincia

“Estuvimos largo rato hablando. Me preguntó cómo hacía los almohadones y le gustó unos que había hecho. Entonces le pregunté de qué equipo era y me dijo que de Boca. Ahí le regalé un almohadón azul y uno amarillo. Me dijo que se lo iba a dar a su esposa cuando volviera de Buenos Aires porque viajó a ver al hijo”, expresó la joven, quien destacó que Uñac se comprometió a “hacer lo más posible para ayudar con la máquina sublimar”.

Eso no fue todo. El primer mandatario también le encargó unas cortinas para su casa, con los colores de Boca. “Me dijo después nos juntamos en mi casa. Te invito a mi casa como vos me invitaste a la tuya. Le prometí que por la ayuda le regalaba las cortinas pero me dijo que luego le diga cuanto era porque quería comprarlas. Le dije que no, porque era en agradecimiento por su ayuda”, destacó.

Anabel sufre de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual fue diagnosticada cuando apenas tenía 3 meses de vida. Desde entonces tuvo que transitar un camino difícil y de duros desafíos.

La joven se encuentra en lista de espera en el INCUCAI. Pero tiene esperanza de que pueda aparecer su donante, por eso explicó también el por qué decidió llamar Milagros a su taller. “Mi sueño es seguir avanzando, vendiendo y siempre para adelante. Gracias a dios me va lindo y he tenido mucho trabajo”, apuntó.