Enzo “El Chimba” Fernández es un futbolista sanjuanino que disputa la Primera Nacional defendiendo los colores de Almagro y cuenta con una fuerte historia de superación personal que lo ha marcado a fuego para triunfar en el fútbol. Fue vendedor ambulante con 10 años y, si bien recuerda que podría haber elegido el camino de las drogas, decidió ir por el sueño del fútbol.

“El fútbol me cambió la vida. La calle me marcó mucho y me dejó enseñanzas pero después que me fui de San Juan mi vida cambió al 100%. El camino que hice hoy me permite disfrutar el doble”, contó a Diario de Cuyo. El “Chimba” ya lleva dos goles anotados en tres partidos como titular. Tiene 25 años y contó su dura historia: “Me crié en la calle, anduve a las 3 de la mañana esquivando muchas cosas que hay en el ambiente pero me propuse llegar lejos, quería jugar al fútbol y sabía que por ese camino nunca lo iba hacer, todo se lo debo a mi familia”.

Su familia es numerosa: tiene 12 hermanos y desde niño trabajó en la calle para ayudar a su grupo. Son todos oriundos de la Villa Unión, en Chimbas, aunque ahora viven en el barrio Las Calandrias. Siempre se dedicaron a la venta ambulante de distintos productos. Su padre Víctor Hugo lo hizo elegir: seguir sus estudios o trabajar. Pero Enzo eligió la segunda: “Siempre laburé de esto vendiendo en La Terminal o en el centro. Sufrí mucho porque la vida del vendedor ambulante es dura, la calle me dejó muchas enseñanzas y muchos valores, eso me lleva a disfrutar el doble hoy lo que me están pasando”, contó.

La numerosa familia del delantero sanjuanino de Almagro. Foto: diario de cuyo

“Cuando era chico siempre decía que cuando jugara al fútbol llevaría a mi familia y hace poco lo hice. Ninguno conocía Buenos Aires entonces ahorré plata y compré cuatro pasajes, traje a mi mamá y mis tres hermanos más chicos, en un momento pensé en hacer un sorteo para que mis hermanos no se enojen”, agregó risueño. Es que la presencia de su familia le trajo suerte, ya que si bien venía entrando desde el banco, le tocó jugar de titular contra Chacarita y esa tarde marcó el gol. “Fue soñado. Yo los quería traer porque no conocían Buenos Aires y encima les pude dedicar un gol”, contó.

Sobre su familia, expresó que “ellos son todo y voy a seguir jugando y luchandola para darles lo mejor. Si no me metí en la droga o no me dediqué a robar, fue por la enseñanza de mis viejos y eso siempre lo remarco. Tengo muchos amigos que eligieron lo fácil, las drogas y dejaron el fútbol y cuando yo los aconsejaba decían qué me va a venir a aconsejar el negro éste. Gracias a Dios yo fui por el camino del bien y por lo que me inculcó mi familia y por eso estoy donde estoy”. En Buenos Aires, Enzo vive con su novia Romina, una sanjuanina con la que ya llevan juntos 6 años. Su sueño es jugar en Primera y que toda su familia esté en la tribuna. “Se que lo puedo lograr porque siempre le apunto a la gloria”, concluyó.