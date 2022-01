El joven de San Juan se llama Sebastián Pujador y hace una semana recurrió a este nuevo trabajo para poder conseguir dinero como otras iniciativas en el resto del país. Hasta hace poco trabajaba de albañil, pero se quedó sin ese ingreso y ahora cobra $800 por hacer fila para hisoparse.

Ante la demanda de testeos, el hombre de 29 años encontró la brecha comercial para aquellas personas que presentan muchos síntomas y no soportan la espera de la fila. Sebastián ofrece su “servicio” en el estadio Aldo Cantoni.

El muchacho contó que todo comenzó a modo de broma, mientras hacía la fila para testearse junto a su tío, pero al ver que no conseguía empleo recurrió a las redes sociales para ofrecerse de hacer la fila. Los ahora clientes del hombre lo conocieron por Facebook, pero el ex albañil asegura que muchos otros lo han recomendado y así se comunican con él.

El joven camina todos los días 20 cuadras desde su casa para llegar al estadio donde hacen los testeos, según su experiencia es en uno de los lugares donde más rápido avanza la fila.

“Hay veces que se avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otras veces sólo logró hacerle a una sola persona la fila”, indica Sebastián. Asegura, además, que es un trabajo digno ya que no está robando para vivir.

El joven asistió a hacer filas con los calores agobiantes de la semana pasada. Se llevaba agua fresca o compraba alguna bebida para soportar el calor. “Peor es no tener trabajo”, sentenció.

La publicación de Facebook decía: “Hola gente, quiero comentarles que hago cola en el Aldo Cantoni para hacerse el hisopado. Cobro $800 por persona. Al que le interese o realmente necesite, que se comunique conmigo al 264-4147526. Al que no le interese, que se guarde los comentarios, haga algo más productivo que criticar a los demás. Muchas gracias”.

Muchos de los que ven su publicación en redes, aprovechan el tiempo del joven para no tener que estar largas horas haciendo cola. Otros lo critican y lo tratan de oportunista, pero él defiende que es un trabajo lo que hace y afirma que sino no tuviera este ingreso no tendría para comer.