Se confirmó que el sospechoso de abuso sexual en el Colegio Luján de San Juan es mayor de edad

Tras un presunto caso de abuso sexual contra una niña de 12 años con discapacidad en el Colegio Nuestra Señora de Luján en San Juan, padres y alumnos realizaron múltiples reclamos a la institución y algunos señalaron a un estudiante de 5° año como el presunto agresor. El jueves 8 de junio, sin embargo, la Justicia señaló como sospechoso a un joven mayor de edad, por lo que la causa continuará en el ANIVI.

Cabe recordar que el hecho se habría desarrollado el pasado miércoles 17 de mayo. Las sospechas del Ministerio Público Fiscal recayeron -en un primero momento- sobre un alumno menor de edad, es por eso que se había derivado al Juzgado de Menores.

Se confirmó que el sospechoso de abuso sexual en el Colegio Luján de San Juan sería mayor de edad Foto: Diario Huar

No obstante, la jueza María Julia Camus se declaró incompetente debido a que, tras investigaciones, se señaló a un joven mayor de edad como el presunto violador. Debido a esto, la causa se encuentra nuevamente en manos del fiscal de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI), Eduardo Gallastegui.

El caso de la presunta violación en un colegio sanjuanino que genera indignación en padres y alumnos

El miércoles 17 de mayo, una niña de 12 años con discapacidad que asiste al Colegio Luján, habría ingresado al baño de la institución, cuando detrás de ella se metió una persona que la sujetó por la fuerza y, aprovechando que estaba sola, la violó. Los padres de la menor confirmaron el hecho al observar manchas de sangre que tenía en su ropa interior y, al llevarla a un centro médico, se constató que presentaba lesiones compatibles con las de un abuso sexual.

Estudiantes y docentes se manifestaron en la puerta del Colegio pidiendo justicia Foto: Tiempo de S

Debido a este hecho, el lunes 22 de mayo, un grupo de padres se reunieron en la puerta del Colegio exigiendo justicia y denunciando a las autoridades de haber ocultado el presunto abuso. Días después, los estudiantes realizaron una sentada, suspendieron las clases por una semana y convocaron a una marcha para exigir justicia.

En tanto, el Colegio se manifestó en contra de las agresiones que sufrieron los directivos por parte de padres y alumnos, y alegaron que se apegarán al protocolo del Ministerio de Educación.

El martes 24 de mayo, la niña fue sometida a una Cámara Gesell en la que se constató que el abuso realmente había sucedido, sin embargo, la menor no pudo identificar a su agresor. La madre de la niña agredida alegó que no recibió ayuda por parte de las autoridades del colegio y señaló a un estudiante como el supuesto atacante. Sin embargo, la Justicia todavía no ha confirmado si fue realmente esta persona quien cometió el presunto abuso, pero si se ha confirmado que se trataría de un joven mayor de edad. Debido a esto, la causa quedó en manos de la UFI ANIVI.