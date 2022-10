Piden donaciones para una familia sanjuanina: se les quemó la casa y se quedaron sin nada

Por la mañana del martes, una familia sanjuanina sufrió el incendio de su vivienda, ubicada en el departamento 9 de Julio. Lo que generó el siniestro fue la explosión de una moto. Ahora piden colaboración porque perdieron todas sus pertenencias.

Romina Castro, la madre de la familia, contó que el incendio se produjo en cuestión de minutos y las llamas arrasaron con todo a su paso, y perdió más de 10 años de trabajo.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden llamar al 154675890 o enviar la suma que quieran al Alias de Mercado Pago Romy1687.

Los detalles del accidente: se les explotó la moto y se incendió toda la casa

Una familia perdió todo en un incendio y pide donaciones a la comunidad sanjuanina. Foto: Canal 13 San Juan

Romina Castro, la madre de familia que sufrió el accidente el 18 de octubre en el departamento de 9 de Julio, contó cómo sucedieron los hechos al medio Canal 13.

La mujer reveló que el incendio comenzó mientras ella se encontraba calentando el agua para tomar mate antes de salir a llevar a sus hijos al colegio.

Una familia perdió todo en un incendio y pide donaciones a la comunidad sanjuanina. Foto: Canal 13 San Juan

Su marido comenzó a gritar que se le había prendido fuego la moto para alertar al resto de la familia y para que salieran de la casa: “Gracias a Dios estamos bien, nos dio tiempo a salir”, expresó Romina.

El hombre estaba cargando nafta al vehículo cuando la moto se incendió: “él estaba llenando el tanque porque yo en esa motito voy a buscar a los niños a la escuela, los llevo y los traigo”, explicó.

Una familia perdió todo en un incendio y pide donaciones a la comunidad sanjuanina. Foto: Canal 13 San Juan

La mujer no sabe si la causa fue que se había caído algún cable o si hubo un cortocircuito, pero lo cierto es que “cuando me di vuelta todo se estaba incendiando, se quemó todo, se perdió todo, no quedó nada”, remarcó la madre de familia.

En cuestión de minutos la familia perdió todas sus pertenencias y los afectados se quedaron esperando por la llegada de los bomberos que, si bien llegaron y controlaron la situación, era tarde para recuperar algo.

Aunque ninguna de las víctimas resultó herida, la hija pequeña de Romina vivió una traumática situación: al saber que su padre estaba llenando el tanque de la moto, escucharlo gritar y ver el fuego, pensó que había quedado en medio del incendio y sufrió una crisis nerviosa.

Una familia perdió todo en un incendio y pide donaciones a la comunidad sanjuanina. Foto: Canal 13 San Juan

Romina contó que es ama de casa y su marido es jornalero en una finca de olivos: “Vivimos el día a día, todo lo hicimos trabajando por 12 años, no nos ayudó nadie y lo que más me duele es que ahora no tenemos nada”.

“Ya saldremos adelante porque yo sé que Dios es grande y nos va a ayudar, la gente también. Gracias a Dios mi familia está bien y no pasó a mayores”, sentenció.

Por esta situación la familia pide la colaboración de la comunidad sanjuanina. Quienes deseen ayudar a los afectados pueden llamar al 154675890 o enviar la suma que quieran al siguiente Alias de Mercado Pago: Romy1687.