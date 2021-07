Finalmente la Justicia de San Juan condenó a Gabriel García, el camionero de 52 años que embistió con violencia el auto del nuevo novio de su expareja. El insólito episodio ocurrió el pasado 23 de julio en la provincia de San Juan y fue noticia nacional.

El hombre llegó a un juicio abreviado acusado de amenazas, lesiones, desobediencia a una orden judicial y daños. Mediante el Sistema Acusatorio, pudo acordar con el fiscal Roberto Ginsberg, de la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG, y su abogado defensor una pena de 3 años de prisión condicional. Como se trata de un castigo menor, no irá a prisión. Mientras tanto debe conservar una buena conducta, de lo contrario volverá a tener problemas con la Justicia.

García quedó en libertad este mismo miércoles, después de pasar casi una semana en la Subcomisaría de Los Berros, departamento Sarmiento. En esa localidad fue donde lo detuvieron como consecuencia de una denuncia que realizó su expareja y terminó en una causa penal.

La mujer apuntó contra el camionero por chocar el auto Chevrolet Corsa de su actual pareja. Esto ocurrió el 23 de julio en la playa de la estación de servicio de en Media Agua. Previo a este episodio, García había protagonizado una fuerte discusión con su ex y su nueva pareja. De hecho, en la comisaría la denunciante aseguró que el hombre intentó acuchillarlos a ambos. Y como no pudo lograr su cometido, embistió el vehículo en el que se trasladaban. Afortunadamente la pareja no se encontraba en el auto.