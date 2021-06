Hace aproximadamente una semana, un camionero del departamento Sarmiento se hizo famoso por un furioso ataque de su camión contra el auto del novio de su ex pareja. Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad y el video se hizo rápidamente viral. La mujer pudo denunciarlo y ahora el camionero, identificado como Gabriel García de 52 años, está imputado por los presuntos delitos de amenazas, desobediencia a una orden judicial, lesiones y daños.

//Mirá también: Nuevas detenciones por tenencia y distribución de pornografía infantil en San Juan

De hecho, García se encuentra actualmente detenido en la Subcomisaría de Los Berros, según revelaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan. La Policía lo detuvo en su domicilio de Sarmiento como consecuencia de la causa penal que tiene en su contra y que es llevada adelante por el fiscal Roberto Ginsberg, de la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG.

El video se viralizó rápidamente por la violencia y lo insólito del hecho ocurrido en la estación de servicio de Villa Güell, en Media Agua. Los sucesos a lo “Relatos Salvajes” ocurrieron el jueves 24 a eso de la 1.30 de la madrugada, aunque previo a eso hubo otro episodio en la casa de la ex esposa del agresor. La antesala de las escenas violentas del video ocurrió un rato antes, cuando García entró de manera sorpresiva a la casa de la mujer y la encontró con otro hombre, identificado como Eugenio Vargas. Allí, el camionero sufrió un ataque de ira y quiso atacarlos con un cuchillo, según denunció la mujer, quien se interpuso habría recibido algunos golpes y también amenazas de muerte.

Al rato, García, en un claro estado de alteración, buscó su camión Mercedes Benz y encontró el auto Chevrolet Corsa de Vargas en la playa de la estación de servicio, por lo que puso en marcha el camión y embistió con furia al auto, como se puede ver en el video. Luego del primer impacto, siguió chocándolo hasta dejarlo completamente destrozado y, según fuentes judiciales, tuvo un altercado verbal con el dueño del Corsa.

//Mirá también: Rompió el silencio la madre del joven acusado de matar a su padre: “Estoy destruida”

Al llegar al lugar, los policías de la Seccional 8va no encontraron al camionero y Vargas no quiso hacer la denuncia en ese momento, sino al otro día. Por este incidente, se abrió una causa contravencional, aunque por el lado de la mujer, concurrió a la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG y apuntó contra su ex concubino, del cual está separada hace más de un año y medio. De hecho, García tenía una prohibición judicial de acercamiento y fue detenido el último lunes por la mañana con una causa penal en su contra.