Sigue la conmoción en la localidad alejada de Valle Fértil, provincia de San Juan, por la muerte de una joven que era víctima de ciberbullying. Mientras el personal de la UFI Delitos Especiales investiga el caso, familiares y amigos de la chica marcharán este martes en la plaza departamental para pedir justicia. Piden que actúen contra quienes administraban la página.

“Es terrible, no tenemos paz, no tenemos consuelo. Nada nos devolverá a mi hija y pido justicia. Ella sufrió bullying y eso la llevó a tomar esta decisión”, expresó Angélica Ortiz, mamá de la adolescente, en comunicación con radio Sarmiento.

La mujer explicó que su hija “nunca nos dijo lo que estaba viviendo”. Los padres recién se enteraron de lo que la joven vivía por una amiga suya, quien contó que la chica era maltratada por redes y personalmente. “Era una flaquita hermosa. Se burlaban porque era delgada y siempre se rellenaba. Ella no me contó que le hacían bullying porque yo la defendía como leona pero ella me decía ‘mami no digas nada’”, agregó la mamá.

Si bien el caso ya está en manos de la Justicia y se secuestró el celular de la fallecida, como así también una carta que dejó antes de quitarse la vida, la familia pide que se esclarezca el caso y se descubran quiénes estaban detrás de la cuenta de Instagram: llamada “no.me.laconteiner.22″, un perfil que se encargaba de revelar chismes o situaciones particulares del pueblo, y en muchas ocasiones publicaba insultos y acusaciones.

“Pido justicia, si son menores no importa, pero los padres deben salir. Mi hija eera callada y siempre reservad”. Anoche tuvimos un encuentro con un grupo de las chicas más cerca y nos decía que sufría porque pasaba por el pasillo de la escuela y se reían. Nunca nos decía ella a nosotros eso, tal vez se avergonzaba”, agregó Angélica.