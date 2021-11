Un nuevo siniestro vial se cobró una víctima fatal en San Juan. La joven Sasha Flores, de 22 años, falleció como consecuencia de los graves golpes tras protagonizar un accidente de tránsito en Rawson. Sasha, conocida en las redes como Chachi, era muy amiguera, vivía con su padre y su hermanito y era muy querida. Las redes se llenaron de mensajes para despedirla.

El accidente en el que murió Sasha se registró el 21 de noviembre a las 23.55, en la intersección de calle Vidart y Gobernador Castro, Rawson. El choque fue entre un automóvil marca Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 40 años de quien no se sabe su nombre y por una moto Honda Titán, en la que se transportaba Matías Aballay y Sasha, como acompañante. Tras el impacto, hubo llamados solicitando atención médica inmediata, la que llegó a los pocos minutos. Sasha fue trasladada al servicio de Urgencias del hospital Rawson, pero dos horas después falleció.

Las redes se llenaron de mensajes de dolor por la partida de Sasha Flores.

Conocida la noticia, los mensajes de dolor comenzaron a replicarse en las redes. Sasha era muy amiguera, definida como muy divertida y buena gente. Vivía con su padre y su hermanito. Asistió al colegio María Auxiliadora y se mostraba como una joven muy feliz.

En las redes era conocida por su sobrenombre, Chachi. Carla Malla la despidió con un sentido mensaje: “Siento tanto tu partida, no lo puedo creer, que injusta es esta vida. Eras una hermosa persona, se me parte el alma. Tuve la gran oportunidad de conocerte. Ahora a quien le voy a comprar las cosas para mí hija, ayer estuvimos hablando por WhatsApp. Siempre te voy a recordar con esa hermosa sonrisa que te caracterizaba. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa en paz hermosa.. Mí más sentido pésame para todos sus amigos y familia. Muchas fuerzas y resignación”, posteó.

Los mensajes de despedida llenaron las redes.

Otra amiga de Chachi, llamada Michelle Cozza, publicó: “Lo pienso y no logro entender el por qué, por qué vos mi gorda pienso como van a seguir sin vos tu papá y tu hermano si el motor de esa casa eras vos te cargaste al hombro tu familia lo eras todo pasaste miles pero seguias ahí para ellos ahora estas en lo más alto del cielo descansando en paz solo te pido que los sigas cuando como siempre ellos te va a necesitar que Dios te tenga en su santa gloria hasta siempre mi gorda sonríe desde lo más alto para nosotros”.