Este lunes, el economista y referente de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Martín Lousteau, visitó San Juan y dejó jugosas declaraciones ante la prensa. En el marco de su apoyo a los candidatos, el senador radical mantuvo un encuentro con la militancia de su espacio político y fue recibido por el diputado nacional Marcelo Orrego y los aspirantes a las bancas Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

//Mirá también: Previa electoral: Enzo Cornejo defendió a Conti y apuntó contra Marcelo Arancibia

Según expresó en la conferencia de prensa, “Argentina es un país castigado, que hace mucho no crece desde el punto de vista estructural. El año pasado tenía el mismo PBI que el año 1974. Es un país golpeado por la cuarentena del modo como el gobierno la trabajó. Tiene mucha fragilidad y eso requiere mucho temple para mirar cómo se construye a futuro”. Además, señaló que “la gente esto lo siente a una escala tal que lo manifestó en las elecciones PASO. Me parece que hay un cambio de estado de ánimo en las PASO”, además agregó que “la capacidad de construir otro futuro está en Juntos por el Cambio. Si mejoramos la elección PASO vamos a tener la primera minoría en Diputados”.

Por otro lado, Lousteau se mostró muy crítico con respecto al Gobierno Nacional y le dedicó varias críticas. En un momento, apuntó: “Este es un Gobierno que no sabe qué piensa, es un gobierno que discute entre sí. Es un gobierno que tiene una candidata por la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, que dijo que hubo un golpe blando. ¿Qué es una vicepresidenta que llama a que renuncien todos los ministros?”.

//Mirá también: En la previa de las elecciones legislativas, denunciaron a un funcionario por hacer campaña “indebida”

Por último, el economista sostuvo que “La ciudadanía claramente dijo ‘así no va’. También dijo al Gobierno ‘así no va’, éste no es el camino. El Gobierno eligió como slogan ‘ésta es la vida que queremos’ pero la ciudadanía le dijo ‘ésta no es la vida que queremos’, ‘la que nos quieren imponer, no es la vida que queremos’. Entonces ahora salió con un nuevo slogan que es ‘sí’”, y luego concluyó con un contundente: “El gobierno no tiene una idea del país que quiere”.